Podle Vojena Smíška, manažera marketingu turistické organizace Budějovicko, si vloni na zmíněných 147 místech zakoupilo vstupenku celkem 2 339 000 lidí a sčítání ukázalo, že prvenství v návštěvnosti si odnesla Jihočeská zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou. Zoo Hluboká podle údajů Tourdata zaznamenala v roce 2021 celkem 269,6 tisíce návštěvníků. „Loňský rok byl pro zoo co do návštěvnosti rekordní i přesto, že jsme měli několik měsíců zavřeno. V druhém pololetí roku jsme pak zaznamenali historicky vůbec nejvyšší návštěvnost a to 201 tisíc osob,“ říká ředitel Jihočeské zoologické zahrady Vladimír Pokorný. A letos za první pololetí prošlo branami zoo celkem 102 097 návštěvníků. Má tedy naději na obhajobu.

Stoletého jubilanta potěšily dort i muzika, Budějovice zná dokonale

Hradům uškodil koronavirus

Přinejmenším se zdá, že by opět mohla hlubocká zoo předstihnout vlajkové lodi turistických atrakcí v regionu státní zámky Český Krumlov a Hluboká. Památkové objekty ale spoléhají hlavně na prázdninové měsíce. O prázdninách totiž návštěvníků přibývají i tisíce za den. Pro hrady a zámky na jihu Čech je to šance vrátit se do čela statistických návštěvnických tabulek, kterým dlouho vévodily. Vloni zaostaly za vítěznou Jihočeskou zoologickou zahradou v Hluboké nad Vltavou a druhou Stezkou korunami stromů v Lipně nad Vltavou.

Srovnání loňské a letošní návštěvnosti už je ale pro hrady a zámky příznivější a naznačuje vzestupná čísla. Například Státní hrad a zámek Český Krumlov navštívilo v roce 2021 za I. pololetí 13 285 lidí, letos už 56 681 turistů. Státní zámek Hluboká místo loňských 13 589 zájemců přivítal letos do konce června 45 058 návštěvníků. A za červenec přibylo Hluboké dalších 50 000 návštěvníků, takže už včera padla pro letošní rok hranice 100 000! Pro srovnání, v roce 2019 napočetli na zámku celkem 293 000 turistů.

Proměnlivé sezóny

Kastelán Státního zámku Hluboká Martin Slaba upozorňuje, že od roku 2019 je na památkových objektech každá sezóna úplně jiná. „Vloni jsme otevírali na prahu léta, letos máme otevřeno od 1. ledna. Měli jsme tedy už i zimní sezónu,“ připomíná Martin Slaba, co má také vliv na návštěvnická čísla. Dalším faktorem je to, že za poslední roky se vytratili turisté z Ruska a Číny, což letos ovlivnilo nepříznivě už okrajové měsíce sezóny.

Jazzový týden v Budějovicích láká na špičkovou muziku

Léto je ale primárně zaměřeno vždy na českou klientelu, která v roce 2019 dokázala nahradit i úbytek cizinců. „V létě roku 2020 jsme měli lepší čísla než v roce 2019. Lidé byli po předchozím uzavření natěšení. Takže léto bylo lepší než předchozí, ale celý rok byl v součtu horší,“ poukazuje na statistickou „houpačku“ poslední doby Martin Slaba. A spíše jako perličku dodává, že vloni některé turisty v létě štvalo to, že museli mít roušky.

Nejsilnější byly svátky

Jihočeské památky ve správě Národního památkového ústavu navštívilo třeba při červencových svátcích celkem více než 21 000 lidí. Na zámku Hluboká byl nejsilnějším dnem 6. červenec, kdy na někdejší schwarzenberské sídlo zavítalo 2291 turistů. Zámek v Českém Krumlově si nejvíce návštěvníků za letošek připsal v úterý 5. 7. a to 2014 lidí. Nejčastěji zamířili na hlavní prohlídkovou trasu renesančními a barokními interiéry nebo na zámeckou věž.

Stavaři mají na vznikající dálnici u Budějovic potíže, podívejte se

Je to hlavně díky tomu, že na památky zamíří o prázdninách častěji než jindy v roce celé rodiny. A památkáři jsou jim schopni nabídnout i prohlídky zaměřené právě na mladou generaci. Zkrácené nebo hodně zpestřené. Třeba prohlídku výstavy o šlechtických slavnostech na zámku v Českém Krumlově mohou malí návštěvníci spojit s vyžitím na dobovém hřišti, kterému nechybí dřevěný kolotoč, kuželník, kroket ani fotopoint s postavičkami z Maškarního sálu.

Netradiční zážitky, ale i umění

V jižních Čechách se ale lze vydat i na ferratu, speciální stezku ve skalách, za rybařením nebo na vodu lodí nejrůznějšího výtlaku od kanoe po výletní „parník“. To vše jim dodává na oblibě, ale nejen u turistů z jiných krajů či z ciziny. Platí to třeba i pro Budějovicko. „Je potřeba zmínit, že velkou část návštěvníků Budějovicka tvoří samozřejmě turisté z okolních krajů, ale ve statistikách jsou zaznamenáni také místní obyvatelé, kteří využívají volnočasových aktivit, které mají takříkajíc za domem,“ říká Tomáš Polanský, ředitel destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko

Táhne ale i umění. Skokanem roku v turistické oblasti Budějovicko se stala Alšova jihočeská galerie. Obě její pobočky zaznamenaly výrazný meziroční nárůst návštěvnosti. Wortnerův dům v Českých Budějovicích téměř 264 %, výstavní prostory v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou pak 148 %. „Milovníkům umění se snažíme do jižních Čech přinášet výstavy a autory světového významu. V loňském roce to byla především unikátní výstava Malevič a ruská avantgarda, letos je to například Senzační realismus Theodora Pištěka doplněný o zahraniční ikony jako je například Gerhard Richter a jiné. Těší nás, že lidi umění stále přitahuje a návštěvu galerie zařazují do svého programu během výletu na jih,” pochvaluje si ředitel Alšovy jihočeské galerie Aleš Seifert.