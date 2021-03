Bez rezervace vás v očkovacím centru nevezmou, nemá smysl tam chodit

Nemáte-li zamluvený termín očkování přes rezervační systém, nechoďte to naslepo "zkusit" do OČKOcenter v naději, že by na vás mohla zbýt očkovací látka. To je vzkaz, který má vedení Jihočeského kraje pro své občany.

Očkování proti koronaviru. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

"Opravdu je to zbytečné," říká Radek Šíma z Oddělení informací a styku s veřejností. "Počet termínů k očkování je totiž vypsán na základě počtu dodaných vakcín." Je proto třeba počkat, až vám dorazí tzv. zvací SMS s druhým PIN kódem (PIN2), jejímž prostřednictvím budete vyzváni, že si již můžete zarezervovat termín na příslušný den a čas, ve kterém se následně do příslušného OČKOcentra dostavíte. "Každá očkovací dávka má tudíž svého majitele," dodává. "V případě, že se v předepsaném termínu do OČKA nedostaví, uvolní se dávka pro další čekatele zapsané v pořadníku." Pokud si občané nebudou s rezervací vědět rady, můžou využít například bezplatného poradenství Jihočeského kraje na telefonním čísle 800 100 450, které je v provozu od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. Případně se mohou zajít zeptat do poradenských či registračních center, která nabízejí některá města či obce. Do očkování se na jihu Čech zapojí přes dvě stě praktických lékařů Přečíst článek › "Buďte prosím trpěliví a do OČKOcenter se opravdu vydejte teprve poté, co obdržíte řádný očkovací termín. Ušetříte si zbytečnou cestu a zároveň nebudete přidělávat práci těm, kteří chod OČKOcenter zajišťují," dodává s poděkováním za pochopení Radek Šíma.