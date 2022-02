Konec covidových certifikátů vítají například kadeřnice. „Myslím si, že to bude znát a zákaznice k nám začnou více chodit. Kolegyně mi říkala, že jí tento týden volaly už čtyři nové zákaznice, které by chtěly přijít. Doufám, že už se všechno konečně vrátí do normálu,“ přeje si písecká kadeřnice Hana Brynychová a zároveň dodává, že více než covidu se teď bojí spíše všudypřítomného zdražování.

V nárůst klientely věří i Miroslav Kromka, který provozuje hospodu Na Pěkné vyhlídce v Táboře. „Je to dobře, konečně snad zase začnou chodit všichni do hospody. Doufám ve větší množství hostů, ale uvidíme, jak to bude. Za ty dva roky už nás tak vyškolili… Nejlepší bylo, jak řekli, že určitě nebudou zavírat, a druhý den bylo všechno zavřené. A my přitom měli navařeno pro 150 lidí,“ vzpomíná.

Rozvoz jídel zachovají

Znatelná úleva je znát ze slov všech Jihočechů, kteří se kvůli přísným proticovidovým opatřením potýkali s nízkou návštěvností služeb i akcí. Už jen zrušení povinnosti kontrolovat certifikáty může podle nich přinést změnu.

Provozovatelka největšího hotelu Koruna v Prachaticích Věra Roučková věří, že konec platnosti certifikátů změní počty hostů. „Zatím máme ubytované jen hosty na pracovních cestách. Moc jich nebývá,“ zhodnotila. Dodala ale, že návrat do stavu před covidem bude trvat delší dobu. Alespoň co se hotelových služeb týká. Lepší a rychlejší bude podle Věry Roučkové situace v restauraci. Mnozí lidé totiž nešli na večeři či na pivo jen proto, že jim bylo trapné prokazovat se nějakým certifikátem. „První tři měsíce roku bývají všeobecně slabší, ale já doufám, že na konci února už bude situace lepší,“ řekla s tím, že počítá, že se zvýší také poptávka po poledním menu. Zajetý systém s rozvozem obědů ale v hotelové restauraci Almara měnit nebudou. „Rozvoz jídel necháme, lidé si zvykli a nás to nezatěžuje,“ uzavřela.

Sportovci se většinou odradit nedali

Jak se odrazí na návštěvnosti krumlovských sportovišť fakt, že se lidé už nemusí prokazovat očkovacím certifikátem, netuší ředitel společnosti PRO-SPORT Český Krumlov Martin Tomka. „To si vůbec netroufnu odhadnout. Sportovci v tělocvičnách sportují normálně, ale musí být očkovaní nebo se prokázat testem, pak teprve mohou vstupovat do plaveckého stadionu nebo sportovní haly. A ve společných prostorách musí nosit roušky. To zůstane i nadále, ale prokazovat už se nemusí. Určitě bychom si zvýšení návštěvnosti třeba bazénu přáli, ale doba je tak pochroumaná covidem, že odhadovat se nedá nic. Myslím ale, že se toho moc nezmění. Davy či fronty určitě nebudou, neboť sportoviště jsou obsazená sportovci, které sice otravují restrikce, ale sportují dál.“

Kultuře pomůže až povolení větších akcí

Velkou změnu nečekají od čtvrtka v budějovickém DK Metropol. Podle sekretářky ředitele Lucie Lavičkové větší význam než dnešní uvolnění bude mít povolení větších akcí. „Převážná většina lidí má očkování, další mají prodělané onemocnění,“ upozorňuje za DK Metropol a připojuje, že zbývající skupina je malá a návštěvnost na akcích asi moc nenavýší.

V Metropolu nyní „jedou“ hlavně divadelní představení. Vedení domu kultury vyloženě ale stojí o to, aby se od 19. února povolilo více lidí na akcích. S nynější stovkou účastníků nemá třeba plesy ani cenu pořádat a jsou odvolané. Pokud by bylo povoleno alespoň 500 účastníků hodně by to změnilo. „Maturitní plesy už jsou při tomhle počtu schůdné, už by se mohly uskutečnit,“ míní Lucie Lavičková.