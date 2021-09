"Letos je to zvláštní rok. Ovoce kvůli počasí hodně padá a hnije už na stromě. Chladnější léto a vlhko přálo škůdcům. Lidé se hlásí, jablka jsou, ale nebude to silná sezóna jako v jiných letech," odhadl Jaroslav Zelenka, člen Českého zahrádkářského svazu Bernartice a poznamenal, že letos bude o něco vyšší výtěžnost. Ze stovky kilogramů jablek se vylisuje průměrně kolem 70 litrů moštu. Některé šťavnatější odrůdy ale mohou vydat i více.

Pro moštování je nejlepší směs více druhů jablek, ne všechna jsou ale vhodná. "Je třeba, aby lidé přivezli ovoce zdravé a nenahnilé. Přezrálá jablka letní nebo podzimní také nejsou vhodná, jsou moc měkká a udělá se z nich mazlavé těsto, které zanáší roušky. Nejlepší jsou jablka tvrdší a vyzrálá. Lidé si u nás ovoce mohou i umýt," upřesnil Jaroslav Zelenka a dodal, že ovoce se může i míchat. Například příměs tvrdších hrušek jablečnému moštu neuškodí a dodají mu sladší chuť.

Čerstvá ovocná šťáva by se měla spotřebovat během několika dní. Za určitých okolností ji ale můžeme uchovávat i déle. "Nejlepší je zahřát mošt na 73 až 75 stupňů, v této teplotě ho nalít do PET lahví, nechat zchladnout do druhého dne a pak vám vydrží tři až čtyři roky. Mošt se ale dá samozřejmě také zamrazit," poradil Jaroslav Zelenka.

Cena zůstala navzdory pandemii stejná. Moštování kilogramu jablek vyjde na tři koruny.

Sezóna moštů trvá většinou do konce října.