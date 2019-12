Letošní dvanáctidenní prodejní výstava začala slavnostní vernisáží ve středu 27. listopadu. Jen za tento zahajovací podvečer prodali výstavci rukodělné výrobky celkem za 37 268 korun. Nejvíc utržil Denní a týdenní stacionář Duha Písek, a sice 11 320 korun.

Na výstavě následně bylo možné zakoupit vystavené výrobky s vánoční tématikou až do neděle 8. prosince. Po posledním nedělním večerním představení činil celkový výdělek z prodeje potěšujících 50 402 korun.

Kasička na dobrovolné vstupné obsahovala 4428 korun. Tuto částku si rovným dílem rozdělily všechny čtyři vystavující organizace, každé tedy připadne 1107 korun.

Celkovým prodejem si na materiál pro další rukodělnou výrobu nakonec vydělal nejvíc Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, a to 16 100 korun. Následoval Denní a týdenní stacionář Duha Písek – 14 600 korun. Dětská psychiatrická nemocnice prodala svoje výrobky za 12 745 korun a Městské středisko sociálních služeb Písek si odneslo 6957 korun.

Výsledkem výstavy je potěšen ředitel pořádající společnosti Kočí a.s. "Vidím tak smysl v tom, proč by naše společnost měla v pořádání této výstavy i nadále pokračovat. Vystavující organizace zde mohou předvést svou činnost a šikovnost svých klientů, a ještě si na to alespoň z části vydělají. Mají z toho radost jejich klienti jako výrobci, my jako kupující, a také námi obdarovaní. Všem, kteří svým nákupem činnost organizací podpořili, velice děkuji a přeji klidné prožití vánočních svátků,“ uvedl Tomáš Kočí.

Zároveň prozradil termín příštího - 18. ročníku vánoční výstavy. Slavnostní zahájení se uskuteční ve středu 25. listopadu.