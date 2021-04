Během tohoto období zaznamenali 1 133 porušení mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví v rámci přestupkového jednání. Z toho 167 bylo vyřešeno hned na místě v příkazním řízení, tedy pokutou, 70 přestupků postoupili k řešení správnímu orgánu, zbytek ochránci zákona vyřešili domluvou (896).

Jihočeské hlídky odhalily 1 144 porušení krizových opatření vlády. Za 200 přestupků padla peněžitá pokuta na místě zjištění, 116 jich předali k řešení správního orgánu, tedy městskému či obecnímu úřadu v místě spáchání přestupku a u 826 stačila ústní domluva. K přísnějšímu postihu přistupovali policisté vždy, když přestupce nereagoval na opakované domluvy.

Pouze dva trestné činy

Jihočeši se podle krajského mluvčího policie Jiřího Matznera chovali ukázkově oproti obyvatelům sousedních krajů. „Během těchto dvaačtyřiceti dní jsme řešili pouze dva trestné činy šíření nakažlivé choroby,“ upřesnil s tím, že v na Plzeňsku bojovali s 13 šiřiteli a v Karlovarském kraji s 12 nakaženými koronavirem. „Například jihomoravští, zlínští policisté a příslušníci ředitelství služby cizinecké policie neměli žádný takový případ,“ porovnal.

Jihočeští policisté odepřeli vjezd za hranice okresů celkem 1662 řidičů. „Nejčastějším důvodem bylo neoprávněný důvod či neplatné prohlášení o opuštění bydliště, zadrželi jsme také řadu řidičů bez platného řidičského oprávnění, pod vlivem alkoholu či drog, několik cizinců i celostátně hledanou osobu,“ popsal Jiří Matzner s tím, že nemalou zásluhu na splnění tohoto úkolu měli i vojáci a celníci. „Musíme také poděkovat za spolupráci Armádě ČR a Celní správě, po celou dobu byli našimi velmi platnými partnery,“ zmínil.

Mezi zajímavé případ z této doby patří například zadržení drogového dealera Papeže z Českobudějovicka. Ten za týden dokázal otočit i 500 gramů pervitinu. „Při zadržení poslední únorovou neděli náhodou převážel zrovna dalších 400 gramů této drogy. Sám se přiznal, že se obával avizovaného lockdownu a omezení pohybu přes hranice okresu,“ vysvětlil Matzner, proč vyrazil pro zásobu zboží zrovna tento den.

Cizinci i řidiči se zákazem řízení

Jak doplnila policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová policisté při kontrolách v rámci akce Uzávěra covid odhalovali kromě osob porušujících vládní nařízení také pachatele trestných činů. Například hned v úterý 2. dubna zadržela kombinovaná hlídka policie a armády v obci Lnáře automobil se čtyřmi cizinci.

„Na místo jsme přivolali policisty z cizineckého oddělení ve Strakonicích, ti zjistili, že jde o občany jednoho státu bývalého Sovětského svazu a ani jeden nedisponuje platným dokladem, který by je opravňoval k pobývaní na území naší republiky,“ zmínila s tím, že šlo o dva muže a dvě ženy ve věku od 21 do 26 let. Nezvané hosty tak čekala eskorta na oddělení pobytové kontroly do Strakonic včetně následného řízení o vyhoštění.

Tentýž den zadržely hlídky na Českobudějovicku dva řidiče, kteří neměli za volantem co pohledávat. „První padesátiletý muž z Liberecka se projížděl se zákazem řízení v automobilu Škoda nedaleko Štěpánovic, druhý dvaatřicetiletý muž z Českokrumlovska usedl za volant vozu VW a vyrazil z Krasejova na Velešín a nechal se chytit bez řidičského oprávnění u Římova,“ popsala Schwarzová. Oba řidiči byli obviněni ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Takových případů neřidičů se během uzávěry napříč krajem objevila spousta.

Zdrogovaný v cizím autě

Při kontrole na pomezí Českobudějovicka a Jindřichoradecka si policisté ve čtvrtek 4. března užili s mužem, který se snažil ujet a následně prchat do lesního porostu. Jeho útěku podle policejní mluvčí Lenky Krausové předcházela výzva celníků, kteří jej chtěli kontrolovat mezi Spolí směrem na Domanín.

„Jednačtyřicetiletý muž nejdříve naznačil, že hodlá zastavit blinkrem, ale potom počal ujíždět. Zastavil se až ve dvoře jednoho domu, kde vystoupil ze Škodovky a dal se na útěk přes zahrady k lesu. Jeden ze sousedů ho zadržel a hlídce předal, která ho pronásledovala,“ popsala s tím, že měl nejen zákaz řízení platný do roku 2027, ale ujížděl v ukradeném vozidle, a ještě byl pod vlivem návykových látek.

Zachránili sebevraha

Rychlý a velmi profesionální zákrok se podařil podle mluvčího policie Miroslava Doubka také hlídce složené z policisty a vojáků v Bechyni ve středu 10. března. „Muž středního věku stál na zábradlí mostu Duha nad řekou Lužnicí a chystal se ukončit skokem svůj život,“ sdělil. Na místo okamžitě vyrazil policista se třemi vojáky, kteří vykonávali kontrolu na hranicích Českobudějovického a Táborského okresu.

„Hlídka zakročila rychleji, než dorazil policejní vyjednavač. Podařilo se jim k muži přiblížit a přetáhnout zpět přes zábradlí,“ zmínil s tím, že si za tento čin zaslouží uznání.

Nejvíce mimořádných případů zaznamenali asi strakoničtí policisté. Především řidiče se zákazem řízení a pod vlivem drog. Nejzajímavějším případem na Strakonicku byl asi záchyt celostátně hledané osoby. Jak informovala mluvčí strakonických policistů Jaromíra Nováková, k zadržení došlo 10. března na hranicích klatovského a strakonického okresu.

„Při provádění kontrol dodržování krizových opatření na hranicích těchto okresů smíšená hlídka složená z policistů z Radomyšle a vojáků vypátrala celostátně hledaného muže, který se snažil v automobilu s dalšími dvěma muži hranice okresů překročit,“ popsala.

Policista na místě lustrací zjistil, že na sedmadvacetiletého muže vydal soud příkaz k zadržení. „Proto byl eskortován k Okresnímu soudu Plzeň město,“ uzavřela Nováková.