/VIDEO/ Obnovená tradice oblíbené sportovní akce, která navíc získává charitativní přesah. To je Běh mezi mosty, který se uskuteční v neděli 10. září v Písku.

Pozvánka na Běh mezi mosty od Kateřiny Neumannové. | Video: Archiv Athelas

Akce, kterou začal před deseti lety pořádat spolek Přátelé Kamenného mostu, letos chytá druhý dech. K původním pořadatelům se připojil Domácí hospic Athelas, kterému také poputuje výtěžek ze závodu. „Poběžte s námi pro ty, kteří už běhat nemohou," vzkazují organizátoři.

Běh mezi mosty startuje na Kamenném mostě v Písku v neděli 10. září po poledni. Nabídne několik závodních tras pro děti i dospělé, pro sportovce i nesportovce. Podrobnosti o jednotlivých trasách i další informace najdete na www.behmezimosty.cz.

Podpořit hospic je možné nejen během, ale také symbolickou procházkou nebo „závodní degustací“ vín, zkrátka jakoukoli účastí na nedělní akci. „Startovné účastníků bude dar, který použijeme na ruce a srdce našich lékařů a sestřiček. Můžete se kutálet, projít, jít na chůdách, válet sudy a nebo degustovat víno na našem píseckém nejkrásnějším mostě," uvedla za hospic Athelas Kateřina Literáková.

Zdroj: Archiv Athelas

Domácí hospic Athleas, jeho lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice a mnoho dalších odborníků pečují o nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty v závěru jejich života. „Někdy se lidé dostanou do péče hospice až ve stáří a doprovází je dospělé děti a vnoučata. I tak je to smutné a bolestné, všichni jsme se s tím setkali. Ale…někdy se stane, že nevyléčitelná nemoc potká člověka, který by před sebou měl jinak ještě kus cesty. Tátu od rodiny, maminku malých dětí nebo puberťáků. Pečujeme také o dětské pacienty. Ten čas, který spolu mohou strávit doma, je pro ně velký dar," podotýká Kateřina Literáková.

Začíná oprava Gregorovy ulice v Písku. Celý podzim tudy řidiči neprojedou

Posláním hospice Athelas je poskytovat péči – zdravotnickou i lidskou - těm, kdo chtějí na konci svého života zůstat doma. A k tomu jsou třeba peníze. „Na léky, které tiší bolest, na zdravotnický materiál, na benzín na cesty za pacienty domů, na mzdy, přístroje, nájem a spoustu dalších věcí," vylíčila Kateřina Literáková s tím, že část peněz získá hospic od zdravotních pojišťoven, podporuje ho město Písek a Jihočeský kraj. Velkou část rozpočtu – téměř polovinu – si ale musí sehnat sám. Běh mezi mosty je jedním ze způsobů, jak potřebné finance získat.

Vize je taková, že by se z akce stala opět tradice a konala se každý rok. Letos ji podporuje také řada známých ambasadorů. Kromě píseckých sportovních klubů přislíbili svou účast také Kateřina Neumannová, Josef Šálek, Iveta Korešová Luzumová, Valérie Zawadská a moderovat celé odpoledne by měl Vlastimil Vlášek z ČT.