Na start závodu se v letošním roce postavilo 755 běžců. Podpořili tím Domácí hospic Athelas Písek, což bylo hlavním posláním sportovní akce. Díky všem účastníkům, partnerům akce, ambasadorům a dalším podporovatelům se podařilo vybrat 517 376 korun. Jak vysvětlila za hospic Athelas PR manažerka Barbora Smrčinová, není to konečná částka, nicméně i tak jde o úžasnou sumu. „Většina výdajů už je odečtená a některé menší náklady ještě počítáme. Každopádně je výtěžek úctyhodný a my ze srdce děkujeme všem, kteří nás přišli na náš charitativní závod podpořit," uvedla za celý tým.

Běh mezi mosty podpořili členové mnoha sportovních klubů z Písku – Sršni Photomate Písek, FC Písek, Házená Sokol Písek, Volejbal Písek, Frisbee Písek, IHC Králové Písek, Floorbal Club Písek, Atletika Písek, NTG Písek a další. Vlastní běžecké týmy sestavili také zástupci Snop Písek, Faurecia Forvia, Casta Písek, Sladovna Písek, ZŠ Cesta, Písek, Nevidíš, Uslyšíš, Ennovi Písek, Caincross Písecko, Avire Run Squad, Zdrávka Písek, Tylovka a další menší týmy.

close info Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová zoom_in Běh mezi mosty v Písku.

Přípravy závodu začaly již v brzkých ranních hodinách. Bylo třeba připravit prostor u Kamenného mostu, postavit pódium, startovní brány, registrační stany i stany s občerstvením a zázemí s herními prvky pro děti. Kolem poledne začali přicházet první závodníci a pomalu startovaly rozhovory s ambasadory z řad známých osobností. Hlavní ambasadorkou akce byla Gabriela Soukalová, nechyběla ani ambasadorka běhu Valérie Zawadská.

Moderátoři představovali ambasadorské výzvy, které v průběhu celé akce jejich zástupci plnili. „Například Markéta Petrová, která šla trasu 1,4 km na chůdách ve svém barevném kostýmu, basketbalista Vojta Sýkora, který na pódiu losoval výherce svého dresu z letošní All Star Game, nebo Pavel Koc a Spolek fór Protivín, kteří na řece Otavě předvedli dojezd Tour de France. Pivovar Čížová uvařil unikátní edici piva Jelen, které účastníkům akce moc chutnalo. A nakonec i plavec Ríša Bašta, jakožto ambasador, na kánoi pádloval pod Kamenným mostem proti proudu. Celou akci také podpořili zdravotníci Nemocnice Písek," vyjmenovala Barbora Smrčinová.

close info Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová zoom_in Běh mezi mosty v Písku.

Ve 14 hodin začala rozcvička s Veru a slonem, poté už následoval Lívancový běh pro děti do 6 let a poté postupně startovali běžci na trasách 10 km, 3,4 km a 1,4 km. Jeden z ambasadorů také představil svůj projekt Běh za štěstím. „Martin Schubert, statečný běžec, který postupně přichází o zrak, se rozhodl, že v příštím roce pro Domácí hospic Athelas oběhne celou republiku. My všichni už mu teď moc fandíme a těšíme se," nastínila PR manažerka.

Běh mezi mosty moderoval známý sportovní komentátor Vlasta Vlášek spolu s Adinou Kozovou. Svým zpěvem celé odpoledne provázela Eliška Kotlínová. Pro účastníky a návštěvníky byl připravený bohatý doprovodný program jako lezecká stěna a skákací hrad, netradiční dřevěné hry, výtvarné dílny, origami a malování (nejen) na obličej. Návštěvníci si mohli dát šálek kvalitní kávy, pivo, limo, stejně tak lívance, zmrzku, klobásku nebo hamburger.