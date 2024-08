Akci už podruhé pořádá Domácí hospic Athelas Písek. Navazuje tím na letitou tradici původního Běhu mezi mosty, který pořádal spolek Přátelé Kamenného mostu. Loni organizátoři nevěděli, do čeho jdou, a byla to pro ně výzva, jak za hospic připomněla PR manažerka Barbora Smrčinová. „To, co se stalo, jsme vůbec nečekali. Přišlo nás podpořit obrovské množství lidí, sportovců, rodin s dětmi a hlavně dárců a podporovatelů," vzpomíná na loňskou premiéru.

A protože se minulý ročník vydařil, jdou do toho pořadatelé znovu. „Běh mezi mosty vnímáme jako událost, která propojuje lidi všech věkových kategorií a skupin a rádi bychom z něj udělali tak trošku tradici," pokračuje Barbora Smrčinová s tím, že účastníci se mohou proběhnout i projít a podpořit tak ty, kteří už běžet nemohou a jejich život se nachází v cílové rovince. „Těšíme se na všechny sportovce a běžce, ale také na ty, kteří mají raději procházky a setkávání s lidmi, stejně tak na rodiny s dětmi, které si můžou užít hezké odpoledne v příjemné společnosti," doplnila.

Účastníci běhu si mohou vybrat ze tří různě dlouhých tratí, které vedou podél řeky Otavy, a zasoutěžit si tak o krásné ceny a trofeje.

Ostatní mohou jít po některé z kratších běžeckých tras a udělat si tak příjemnou procházku kolem řeky. Děti si můžou zaběhnout Lívancový běh, který vede přes Kamenný most a na jehož konci dostanou sladký lívanec a medaili.

Celé odpoledne bude připraven bohatý program pro děti i dospělé. Nebudou chybět výtvarné dílničky, skákací hrad, lezecká stěna a další zábavné hry. Zpívat bude Eliška Kotlínová se svou kapelou. Chuťové buňky poté pohladí slané i sladké lívance, mini snacky či výběrová káva. Nebude chybět ani pivo a limo.

„Letos s námi od Kamenného mostu poběží i naše ambasadorka Gabriela Soukalová, bývalá biatlonistka, moderátorka, maminka, krásná žena a sportovkyně. Těšit se také můžete na Valérii Zawadskou, Martina Schuberta a mnohé další," slibuje PR manažerka a doplňuje, že připravené budou i ambasadorské výzvy. „Budou rozhodně stát za to a věříme, že se díky nim hodně nasmějeme. Umíte si třeba představit, že někdo projde celou závodní trasu na chůdách v barevném kostýmu? Nebo že zakončí Tour de France na řece Otavě? Také vám to přijde neskutečné a vůbec si to ani nedokážete představit? Pak určitě neváhejte a přijďte 8. záři ke Kamennému mostu v Písku, kde se společně pobavíme, zasportujeme si a užijeme si den plný aktivit, zábavy a dobrého jídla. To všechno pro pacienty našeho hospice. Pro ty, kteří si přejí strávit zbytek svých dnů tady na tomto světě doma se svou milovanou rodinou. Pro ně všechny to děláme," říká na závěr Barbora Smrčinová.

Na Běh mezi mosty je možné se už nyní registrovat na webu behmezimosty.cz