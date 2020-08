Zastupitelstvo Písku opět změnilo stanovisko a po dlouhé diskuzi přesunulo stavbu nového bazénu zpět pod lesnickou školu. Impulzem byl podnět odborné veřejnosti, tedy architektů, projektantů i stavařů, který adresovali vedení města. Požadovali, aby zastupitelé přehodnotili své usnesení z loňského dubna, kdy rozhodli o umístění nového bazénu v areálu bývalých Žižkových kasáren. Tak se také na čtvrtečním jednání stalo. Přesun stavby pod lesnickou školu prošel těsně čtrnácti hlasy, tedy přesně potřebným minimem.

Velká část koalice tuto variantu preferovala vždy, avšak nikdy se na této otázce neshodla kompletně. Nyní naopak obrátili i zastupitelé za ODS Michal Přibáň a Jan Taraba, který byl dokonce podepsaný pod materiálem na vyhlášení referenda. Názor změnil také místostarosta Petr Hladík (KDU-ČSL), který byl dosud velkým zastáncem rekonstrukce starého bazénu. Přesun bazénu pod lesnickou školu dále podpořili za uskupení Pro Písek starostka Eva Vanžurová, místostarostka Petra Trambová, Jan Adámek, Tomáš Franců, Miroslav Janovský a Rudolf Tyll, za KDU – ČSL Vratislav Němeček a Tomáš Váně, za ANO Michal Čapek a Josef Keclík a za ČSSD Michal Turek.

Schválili stavbu bazénu s limitní cenou 380 milionů korun bez DPH.

Variantu bazénu v areálu kasáren schválenou loni v dubnu zastupitelstvem vyhodnotila jako problematickou také pracovní skupina vedená místostarostkou Petrou Trambovou. Ta od začátku prosazuje jako nejlepší lokalitu pod lesnickou školou. Na tuto variantu je mimo jiné hotová projektová dokumentace a vydané stavební povolení. Stále však nad ní visí otazníky například kvůli podloží či blízkosti hlavní silnice. „Pokud pod lesárnou 100 let nikdo nic nestavěl, asi věděl proč,“ namítl pirátský zastupitel Michal Horák, který zároveň vyjádřil podezření, že varianta v kasárnách, na které se zastupitelé shodli, byla záměrně shozena ze stolu. „Mám o tom všem pochybnosti,“ doplnil.

Zastupitel Marek Anděl (Písek sobě) označil lokalitu pod lesnickou školou jako nejhloupější možnou. Naopak umístění stávajícího plaveckého stadionu v centru města je podle něj ideální. „Když jsem navíc teď viděl stadion na vlastní oči, nepřišel mi v tak havarijním stavu, jak pořád slyšíme,“ zmínil Marek Anděl, který společně s Pirátem Martinem Brožem a Janem Tarabou (ODS) připravil materiál k vyhlášení místního referenda. Jeho cílem bylo zrušit výsledek referenda z ledna 2013, který zablokoval možnosti jakékoli významnější rekonstrukce bazénu pod hradbami. „Vnímáme potřebu veřejnosti se vyjádřit ke stávajícímu bazénu,“ uvedl Marek Anděl.

Zastupitel za ANO Jiří Hořánek označil referendum za alibismus. „Bral bych to jako odblokování k rekonstrukci stávajícího bazénu, ale když jsme v předchozím bodu odhlasovali, že bude bazén pod lesnickou školou, je to zbytečné,“ řekl. Marek Anděl ještě flintu do žita nehází. „Když vidím, jak někteří mění názory ze dne na den, není to ještě poslední slovo. To, že akce za půl miliardy prošla o jeden hlas, nesvědčí o moc velké podpoře,“ poznamenal. Stavba může podle něj narazit ve chvíli, kdy budou mít zastupitelé uvolnit peníze v konečné výši. To už se koneckonců jednou stalo, když cena vystřelila ve výběrovém řízení a zastupitelé ji odmítli přijmout. Na čtvrtečním jednání vyhlášení referenda neprošlo. Získalo jen 11 hlasů.