Stavba pod lesnickou školou přitom byla kompletně připravená včetně stavebního povolení. Město už do projektu nasypalo patnáct milionů korun. Vznikl také materiál, který zastupitele ujistil, že Písek financování bazénu unese. Přesto se nenašel potřebný počet podporovatelů. Po dvouhodinové debatě, kdy zastupitelé „pracovali“ s cenou 315 milionů korun bez DPH, se navíc těsně před hlasováním od vedení města dozvěděli, že projekční kancelář cenu aktualizovala na 350 milionů korun bez DPH. Zastupitel Josef Soumar (Piráti) to označil za neférové jednání a následovala řada návrhů usnesení.

Místostarosta Ondřej Veselý (ČSSD) považuje sumu 350 milionů za nepřijatelnou a navrhl rozsáhlou rekonstrukci stávajícího plaveckého bazénu pod hradbami v ceně do 200 milionů korun. Rudolf Tyll (Pro Písek) podpořil návrh místostarostky Petry Trambové (Pro Písek) na pokračování stavby bazénu pod lesnickou školou za 350 milionů korun. Navíc požadoval rozšíření parkovacích ploch. Marek Anděl (Písek sobě) chtěl opravit stávající bazén, aby sloužil po dobu výstavby nového, a hledat místo pro výstavbu nového jinde než pod lesnickou školou. Místostarosta Petr Hladík (KDU-ČSL) společně s Michalem Horákem (Piráti) přednesli návrh na zrušení stavby pod lesnickou školou a zahájení příprav stavby bazénu se sportovní halou v jižní části bývalých Žižkových kasáren. Právě tento návrh prošel.

Stavba nového bazénu se tak odsunula minimálně o dalších pět let. Toto rozhodnutí se promítlo i do druhého projednávaného bodu, kterým byla budoucnost areálu bývalých Žižkových kasáren. Zastupitelé vrátili do hry všech pět návrhů urbanistického řešení areálu, z nichž po dlouhé diskuzi vybrali jako nejlepší studii ateliéru FACT. Ten bude nyní projektovat celou lokalitu se začleněním sportovní haly i bazénu, a to ve spolupráci s pracovní skupinou, kterou si zastupitelé také odsouhlasili. Budou v ní zastoupeni členové všech stran zastupitelstva plus další odborníci. Prioritou je vyřešit dopravní napojení lokality.

Zpátky do minulosti Po povodních v r. 2002 se začalo mluvit o novém bazénu. Rozhodnutí padlo o šest let později. Postaví se nový bazén na místě stávajícího. V r. 2013 se koná referendum, jehož výsledek zavrhuje současnou lokalitu. Od r. 2014 se řeší místo pod lesnickou školou. Ve vzduchu však pořád visí areál kasáren.