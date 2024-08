Provozní doba plaveckého stadionu v Písku se od pondělí 19. srpna do konce prázdnin mění. Poslední týden bude bazén zcela uzavřen.

Plavecký stadion bude v týdnu od 19. do 23. srpna otevřen pro veřejnost od 9.30 hodin. Důvodem je obsazení plaveckých drah sportovními organizacemi, jak informovala mluvčí Městských služeb Písek Lenka Gareisová.

Od 24. srpna do 1. září bude plavecký stadion uzavřen, a to z důvodu pořádání sportovních her mládeže (24. 8.) a následné sanace objektu včetně vypuštění a opětovného napuštění bazénových vod.

Od 2. září bude plavecký stadion opět otevřen, a to v běžných provozních časech. Informace o provozních časech a obsazenosti plaveckých drah naleznete na stránkách provozovatele: https://www.ms-pisek.cz/plavecky-stadion