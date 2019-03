Záhoří – Zbourání jazykových bariér je cílem přeshraničního projektu Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu. Díky němu minulý týden přivítali žáci školy v Záhoří své vrstevníky ze školy v bavorském Viechtachu a včera jim návštěvu oplatili v jejich škole.

Při prvním setkání v Záhoří byla mezi dětmi vidět nejistota. „Hodně jsem se bála, že si nebudeme rozumět a že se ztrapním. Ale pak to bylo fajn. Viděla jsem, že ostatní na tom jsou podobně, tak jsem se přestala bát,“ svěřila se Simona. Na němčině jí přijde nejtěžší výslovnost. Totéž si myslí její německá vrstevnice Katharina o češtině. „Zatím rozumím česky jen trošku. Když se bavíme, je to na mě moc rychlé. Ale líbí se mi tady,“ dodala Katharina. Obě se shodly na tom, že by se jim líbilo podobná setkání opakovat.