Oslavenkyni předali kytici, dárkový balíček a pamětní list. Paní Častoralová je spolu se svými příbuznými přivítala v útulném rodinném domku, kde žije. Ke gratulantům se přidala také ředitelka Okresní správy sociálního zabezpečení v Písku Jaroslava Pitulová. Jubilantce přinesla blahopřání od ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové.

Před 100 lety se Františka jako druhorozená ze čtyř sester narodila v Kelči na Vsetínsku. Do jižních Čech přišla za svým manželem Tomášem. Poznali se na Moravě, kde on „kroutil“ čtyřletou vojnu u černých baronů a ona byla zdravotní sestrou v nemocnici v Novém Jičíně, kam se její budoucí manžel dostal jako pacient. Od poloviny padesátých let už žili společně v Písku. Dlouhé roky až do důchodu paní Častoralová pracovala jako sálová sestra na chirurgii v písecké nemocnici.

„Nikdy jsem se nebála žádné práce a bavilo mě pomáhat lidem,“ shrnuje svůj život do jedné věty stoletá Písečanka. Její neteř Blanka Chalupová přitakává: „To je přesně naše teta. Obětavá, činorodá, skromná. Zkrátka moc hodný člověk. Když jí volám, abych se ujistila, že je v pořádku, ozývá se stále slovy: Potřebuješ něco?“

I když si čiperná jubilantka dokáže poradit ještě se spoustou věcí, s domácností jí pomáhá neteř i pečovatelky z oblastní charity a pravidelně ji navštěvují také její přátelé.

Irena Malotová