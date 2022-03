„Trenér si mě našel. On tak celkově objížděl region a hledal vhodné kluky do týmu. Já byl jeden z těch, které si vybral. Bylo to v době, kdy jsem končil základní školu a rozhodoval jsem se, kam půjdu na střední školu. Spojilo se oboje. Nastoupil jsem na píseckou průmyslovou školu a začal hrát za Sršně. Moc jsem se nerozmýšlel. Byl jsem rád za nabídku a hned jsem ji vzal,“ přibližuje Martin Svoboda události, které ho přivedly do Sršního hnízda.

Ve své druhé sezoně u Otavy poznal dvoumetrový tvrďák, jaké to je, radovat se ze zisku mistrovského titulu. Soudržný celek kolem trenéra Jana Čecha a kapitána Vojtěcha Sýkory dokázal zopakovat úspěch z kategorie U15 a také mezi kadety do sedmnácti let dokráčel až na samotný vrchol. To vše se navíc odehrálo před vlastními fanoušky v písecké sportovní hale.

„Bylo to obrovký. Hráli jsme před domácí zaplněnou halou a atmosféra v ní byla neskutečná. Byl to můj první mistrovský titul, takže určitě mám na co vzpomínat. Pořád mám v hlavě poslední sekundy finálového zápasu, kdy Vojta Sýkora vyhodil míč do vzduchu, a začalo se slavit,“ vzpomíná na tehdejší okamžiky nesmlouvavý pivot.

O dva roky později útočili mladí Sršni na zlato také v juniorské kategorii U19. Do cesty se jim však postavil covid-19. Soutěž byla ukončena, vyřazovací boje se neuskutečnily a nebyl vyhlášen ani vítěz základní části. „Byla to velká škoda. Obětovali jsme tomu strašně moc a bylo by fajn, kdyby se podařilo završit zlatý hattrick a zkompletovaly by se zlaté medaile ze všech kategorií. Mrzí nás to, ale nedá se s tím nic dělat,“ dodává smířlivě Martin Svoboda. Zároveň přichází nová šance a možnost si vše vynahradit: „Většina z nás už hraje za muže, takže se soustředíme spíše na současnost a na výsledky v 1. lize mužů.“

A v čem bylo kouzlo, kterým se úspěšný mládežnický celek prezentoval? „Všichni z týmu jsme si sedli. Trenér Jan Čech to výborně poskládal. Obdivuji na něm tu práci, která pro lidi mimo tým není úplně vidět. Obětuje tomu spoustu času a energie i mimo halu, tréninky a zápasy. Tráví tím veškerý svůj čas a snaží se nás posouvat dál,“ vysekl svěřenec poklonu svému trenérovi.

Ocenění Sportovní osobnost Písecka získal in memoriam Vratislav Peklo

Jak již sportovec Písecka pro rok 2021 zmínil, část juniorského kádru se přesunula mezi dospělé, kde přebírá zkušenosti, ale i taktovku od zkušenějších spoluhráčů: „1. liga mužů je určitě tvrdší soutěž než extraliga juniorů. Na druhou stranu my v týmu moc mužů nemáme. Hrajeme v hodně mladé sestavě. To, že se nás z juniorů mezi muže posunulo více najednou, nám v přechodu do dospělé kategorie také určitě pomohlo.“

Martin hraje na pozici pivota. Jeho místo je pod košem. Během každého útoku svádí ostré souboje s protihráči. Musí umět rozdávat rány, ale také přijímat. Měří dva metry, což by se na tuto pozici mohlo zdát málo. Mladý Sršeň však má odpověď: „Mně tvrdost vyhovuje. Baví mě strkat se pod košem. Má výška mi nevadí. Nijak mě nelimituje, ale samozřejmě pět, deset centimetrů navíc by se hodilo.“

Martin Svoboda je nejlepším střelcem svého týmu, má úspěchy s reprezentací U20 a září i v basketbalu 3 na 3. Není divu, že okolo něj krouží týmy z nejvyšší české basketbalové soutěže. Přestup ale zatím není na pořadu dne: „Rozhodl jsem se studovat a být v Písku, protože tu mám takové podmínky, že to lze skloubit. Třeba brácha hraje v Pardubicích nejvyšší soutěž, ale nestuduje, protože takové podmínky neměl. Studium je pro mě momentálně priorita.“

Jedno řešení, jak zůstat v Písku, studovat a hrát nejvyšší českou soutěž, se nabízí. Postoupit se Sršni z první ligy. „Nejvyšší basketbalová soutěž v Písku je dosažitelný cíl. Motivaci máme. Všichni bychom si ji tu rádi zahráli,“ potvrzuje na závěr Martin Svoboda touhu snad celé písecké basketbalové obce alespoň nakouknout mezi elitu. Písecký basketbal by si takovou možnost rozhodně zasloužil.

Petr Brůha