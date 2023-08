V sobotu 26. srpna se slavnostně otevře nové basketbalové hřiště v areálu písecké Základní školy J. K. Tyla. Nahradilo staré sportoviště a bude sloužit škole i veřejnosti.

Nové hřiště přijede otevřít hráč NBA Vít Krejčí. | Foto: Archiv města

Moderní basketbalové hřiště, na kterém se pracovalo celé prázdniny, přijede otevřít jediný český basketbalista hrající v zámořské NBA, rodák ze Strakonic a odchovanec píseckých Sršňů Vít Krejčí. Ten je také jedním z nositelů myšlenky a zároveň významným investorem celé akce. Jak před časem uvedl, nápad na zrekonstruování hřiště v sobě nosí už od loňského roku, kdy byl osobně přítomný na otevření hřiště na Pražačce. „Basketbal je komunitní sport, který sdružuje lidi po celém světě a jeho venkovní forma je důležitou součástí naší kultury. Díky hráčské asociaci NBPA má každý hráč nárok na příspěvek 25 000 USD ročně, který může využít na veřejně prospěšné projekty, pokud se na nich sám finančně podílí. Těším se, že společně s dalšími partnery přispějeme ke vzniku dalšího kultovního místa pro sportování,“ uvedl profesionální basketbalista Vít Krejčí hrající za tým Atlanta Hawks.

Venkovní sportoviště, které stálo celkem 1,2 milionu korun, dofinancovalo zhruba z poloviny město Písek. Kromě nového povrchu tvořeného pryží ze speciálních granulí a pojiva polyuretanu zde přibyly dva nové koše a tribuna. Odstraněním části dřevěného oplocení se hřiště zpřístupní také veřejnosti.

Dárek pro příznivce basketbalu: Na nové hřiště přispěl také hráč NBA Vít Krejčí

Sobotní program zahrnující slavnostní otevření hřiště začne v areálu školy ve 13 hodin. Kromě oficialit budou připravené soutěže s The Streets, autogramiáda Víta Krejčího a basketbalová exhibice. Navíc bude připraven Playstation stánek, sportovní atrakce, fotokoutek a bohatá nabídka občerstvení.

Písek má velmi silnou basketbalovou základnu. Místním oddílem Sršni Písek fungujícím pod TJ Sokol Písek prošla řada talentovaných hráčů, mezi nimi právě i Vít Krejčí, teprve pátý Čech, který se dostal do NBA. Oddíl se věnuje dětem i dospělým, kteří hrají 1. ligu. Žáci ZŠ J. K. Tyla už dvakrát zvítězili v prestižní soutěži Junior NBA. Letos poprvé se také Sršni probojovali do nejvyšší mužské soutěže KNBL. Na tento historický okamžik se čekalo 28 let.