Nové basketbalové hřiště, které vznikne rekonstrukcí starého sportoviště, bude stát kolem dvou milionů korun. Jak uvedl místostarosta Michal Přibáň, nebude ho však dotovat jen město. "Skvělou zprávou je, že na něj částkou půl milionu korun přispěje český hráč v americké NBA Vít Krejčí a stejnou částkou také Česká basketbalová federace,“ řekl místostarosta. Hřiště by se mělo začít budovat v polovině června a hotovo by mělo být do konce srpna.