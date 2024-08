Slavnostní zahájení Bartolomějského posvícení se uskuteční v bazilice milevského kláštera, kde bude koncert orchestru Virtuosi di Praga v čele s výjimečným dirigentem Oldřichem Vlčkem. Pátek v parku Bažantnice bude v rockovém stylu s kapelami Kreyson a Láďou Křížkem, Fantom, Elizabeth a Ticho de pre cupé band.

Rodinná sobota v Bažantnici nabídne bohatým program, jehož součástí budou i myslivecké slavnosti. Co se týče hudby, vystoupí kapela No Name, Pekař, Covers for Lovers nebo Fusky Dus. V sobotu bude nejen na ty nejmenší čekat také dětský program, který nabídne pohádkové divadlo, soutěže, hry, dětskou diskotéku, ukázku sportovních a tanečních skupin, možnost vyzkoušet si různé sporty či tvořit v dětských dílničkách.

Neděle bude tradičně v lidovém tónu v amfiteátru DK Milevsko a představí se kapely Budvarka, Bohemia a Kovačka. Uskuteční se také soutěž o nejlepší Posvícenský koláč za podpory Jednoty SD Milevsko. Celé slavnosti budou zakončeny koncertem Rozhlasového big bandu Gustava Broma se zpěvákem Janem Křížem a kapelníkem Vlado Valovičem ve velkém sále DK. Kromě pestrého programu v amfiteátru a domu kultury se na náměstí uskuteční 1. ročník akce Street food festival, kde bude možné si vybrat ze široké nabídky sladkých i slaných specialit či zajímavých nápojů.

Součástí celých slavností bude také mnoho doprovodných akcí. Střelnice Milevsko nabídne den otevřených dveří s možností si zastřílet, Český svaz chovatelů pak 22. ročník výstavy zvířat. Další výstavy bude možné navštívit v Muzeu milevských maškar, v Milevském muzeu, městské knihovně či v Galerii M.

Program:

- čtvrtek 22. srpna od 18 hodin v Bazilice Milevského kláštera - Pocta romantismu - Oslavy roku české hudby

- pátek 23. srpna od 18:30 hodin v Parku Bažantnice - Rockový pátek

- sobota 24. srpna od 10 hodin v Parku Bažantnice - Rodinná sobota

- neděle 25. srpna od 10 hodin na náměstí E. Beneše - Street food festival

- neděle 25. srpna od 13 hodin v Amfiteátru DK Milevsko - Neděle v lidovém tónu

- neděle 25. srpna od 18:30 ve velkém sále DK Milevsko - Rozhlasový Big Band Gustava Broma & Jan Kříž

Informace o podrobném programu a vstupenkách naleznete na https://www.milevskeslavnosti.cz/