Korunku a titul Miss České republiky 2023 získala osmnáctiletá studentka gymnázia Bára Sulanová z Milevska. Účastí v soutěži chtěla především získat nové zkušenosti a zážitky.

Bára Sulanová z Milevska vyhrála korunku královny krásy. | Foto: Michal Zima/poskytla Bára Sulanová

Finále soutěže krásy Miss České republiky 2023 se konalo v uplynulém týdnu v pražském divadle Apollo. Postoupilo do něj osm finalistek, ze kterých u poroty nejvíce zabodovala právě Bára Sulanová. Jak sama prozradila, vůbec v takový úspěch nevěřila.

Bára Sulanová z Milevska vyhrála korunku královny krásy.Zdroj: Michal Zima/poskytla Bára Sulanová„Ani ve snu by mě nenapadlo, že se stanu Miss České republiky právě já,“ řekla po finálovém večeru. A co ji vedlo k účasti v soutěži krásy? „Lákalo mě poznat zákulisí této soutěže, získat nové zkušenosti a zážitky, seznámit se se zajímavými lidmi a mít možnost zviditelnit se,“ shrnula nová královna krásy.

Bára Sulanová studuje gymnázium. Ve volném čase ráda sportuje, jezdí na kole, plave a lyžuje, chodí na procházky do přírody a cestuje. Od šesti let až do ukončení základní školy navštěvovala sokolskou všestrannost. Také reprezentovala základní školu v různých sportovních soutěžích, například v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, kde se v roce 2019 stala republikovou vítězkou. V současné době se věnuje atletice.

Co pro ni z vítězství plyne a co ji teď čeká, ještě úplně neví. „Určitě na mě čeká řada povinností spojených s výhrou. Budeme například brzy křtít kalendář Miss ČR v rámci akce Prague Car Festival. O dalších věcech, které mě čekají, budu teprve informována,“ doplnila Bára Sulanová.

Osmička finalistek strávila v první polovině září týden na Lipensku, kde se s celým produkčním týmem připravovala na finálový večer. Cílem zářijového soustředění byl nácvik finálových choreografií, focení a natáčení v exteriérech nádherné šumavské přírody a v neposlední řadě mnoho atraktivních zážitků s členy Turistického spolku Lipenska. Ti také společně se zástupci lipenských podnikatelů zasedli následně v porotě. Jak uvedl ředitel lipenského hotelu Element Aleš Toth, bylo výhodou sledovat dívky i mimo dobu, kdy na ně míří kamera či fotoaparát. „Proto jsem jako porotce mohl být opravdu objektivní a nehodnotil jenom jejich míry a krásu, ale zodpovědně jsem mohl posoudit i jejich charaktery. Miss pro mě je totiž i otázkou krásy jejich povah,“ uvedl Aleš Toth.

V porotě usedl také jachtař David Křížek, který zastupoval projekt Petra Beneše Lakeside Apartments v Černé v Pošumaví. „Bylo skvělé sledovat, jak se dívky za poměrně krátkou dobu obrovsky posunuly. Nejen vystupováním, chůzí po mole, ale také veřejným projevem. Nyní přeji všem těmto mladým slečnám, aby využily současnou popularitu a možnosti k tomu, aby pomáhaly tam, kde je třeba, dál na sobě pracovaly a vše zúročily tak, jak to dokázala má královna krásy a drahá žena Lucie,“ dodal David Křížek. Jeho manželka Lucie, dívčím jménem Váchová, se stala vítězkou stejné soutěže před dvaceti let, tedy v roce 2003.