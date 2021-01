Původně Dobrovolný sbor příležitostných zpěvaček Putim vznikl v roce 2015 spíše jako recese, která postupně přerostla v plnohodnotné hudební těleso. Dlouhý a komplikovaný název ale neustále někdo pletl a proto jeden ze sousedů navrhl změnit ho na Bábiny di Putim. Pojmenování se ujalo a ženy si tak říkají už tři roky.

Putimské "Bábiny" jsou veselá parta. | Foto: Bábiny di Putim

Bábiny ale nejsou tak úplně ve věku babiček, majorita se pohybuje v rozpětí od 50ti do 65ti let. "Aktuálně máme osm bábin a pak máme jednu vousatou z Písku, která je příležitostná a to je místostarosta Petr Hladík. Vypomáhal nám na Vánoce 2019 a byla to moc hezká spolupráce," líčí nejmladší členka sboru Hana Žižková a dodává, že za zmínku rozhodně stojí povolání členek sboru. "Máme tam několik učitelek, lékárnici, technickou inženýrku, malířku nebo tanečnici."