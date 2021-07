Novinka měla fungovat už od začátku prázdnin, z nápadu ale nakonec sešlo. Policie totiž radnici zavedení autobusu nedoporučila. "V lokalitě jsme se byli zkušebně projet autobusem spolu s policisty. Ti za stávajícího stavu, kdy se tam pohybují chodci, cyklisté i maminky s kočárky, zavedení autobusové linky kvůli bezpečnosti nedoporučili," vysvětlil místostarosta Písku Petr Hladík.

Město plánuje i přes komplikace linku na Živec zřídit do dvou let. Uvažuje o vybudování lepší cesty od obůrky k Živci, aby lidé nemuseli chodit po asfaltové silnici, která by také měla doznat úprav.

"Mohly by tam například vzniknout výhybny, které by byly na dostatečně viditelnou vzdálenost, aby se autobusy mohly uhnout, pokud něco pojede proti," vysvětlil Petr Hladík a dodal, že autobusy by na Živec zajížděly pouze o víkendech. "Linky by jezdily třikrát denně. Máme to i časově rozvržené. Jeden autobus by jel kolem deváté dopolední, další kolem jedné hodiny odpolední a poslední někdy po páté nebo v půl šesté," upřesnil místostarosta. Podle něj jde určitě o lepší řešení, než aby lidé do lokality jezdili auty. Sám prý má poznatky především od seniorů, kteří by se na Živec rádi podívali, ale nemají na to síly.

"Pokud o tom budu smýšlet jako mladý člověk nebo sportovec, tak není problém vyšlapat kopec pěšky. Kontaktují mě ale senioři, kteří říkají, že na Živci nebyli už roky, protože tam prostě nevyjdou," poznamenal Petr Hladík s tím, že od prázdnin začne právě pro seniory fungovat alternativa. Počínaje 3. červencem bude každou sobotu v červenci a srpnu zajíždět k chatě Živec Taxík Maxík. Jízdu si ale zájemci musí dopředu objednat, a to vždy do pátečních 15.00 h na telefonním čísle 731 518 801.