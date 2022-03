„Musím říct, že se nám v aktuálním ročníku soutěže daří. Před sezonou jsme si dali za cíl, dostat se do českého play-off, k čemuž máme našlápnuto. Zbývá však ještě několik klíčových zápasů s týmy, se kterými budeme bojovat přímo o postup do vyřazovacích bojů,“ ví Tereza Pokorná, že dobré výchozí postavení v tabulce bude potřeba ještě potvrdit v závěru základní části.

Domácí česko-slovenská soutěž ale není jediná, ve které se házenkářky Písku v probíhajícím ročníku blýskly. Úspěšně se prezentovaly také na evropské scéně, kde statečně bojovaly v Poháru EHF. „Byly jsme rády za postup přes Slavii. To byl pro nás hodně důležitý souboj. Dostaly jsme se mezi posledních šestnáct týmů a los nám přidělil islandské soupeřky. Oba duely se hrály právě na Islandu. Nebyly jsme tam ale v kompletní sestavě a dál už nedokázaly postoupit. Myslím, že jsme vyrovnaly nejlepší písecký výsledek,“ vysvětluje oceněná sportovkyně.

OBRAZEM: Motorkáři se sjeli do Záboří u Protivína. Burácelo tam 150 strojů

Před angažmá v Písku oblékala Tereza Pokorná dres Slavie Praha. K řece Otavě přišla před sezonou 2020/21. Jak se jí na jihu Čech zatím líbí? „Cítím se tady velice dobře. Kolektiv je super, což jsem v takové míře asi nikde ještě nezažila. Rozumíme si s trenérkou Kateřinou Hromádkovou. Je tady taková pohodová atmosféra, což se promítá i do našich výsledků. Jsem moc spokojená.“

Pověst střelkyně potvrzuje Tereza po celou sezonu. Ze všech gólových přídělů však vyčnívají dva až ohromující. V utkáních proti Zlínu a Kynžvartu se do branky soupeřek trefila dokonce dvanáctkrát. Jak je takový kousek možné předvést, a dokonce zopakovat? „Já nevím. V obou zápasech spadlo do brány všechno, co jsem na ni hodila. Asi jsem se dobře vyspala. Sama si to nedovedu vysvětlit. Šestnáct branek v zápase je opravdu hodně.“

Na Písecku je přes 800 uprchlíků. V jakých obcích našlo azyl nejvíc z nich?

V posledních letech se v píseckých barvách našla vždy jedna velká gólová jistota. Před Terezou Pokornou to byla Hana Kvášová, a ještě dříve Sára Kovářová. Jak by při troše fantazie mohly vypadat výsledky týmu, kdyby se podařilo složit například trio Tereza Pokorná, Hana Kvášová a Iveta Korešová v jednom týmu? „Bylo by to hezké. Bylo by to ještě pohodlnější pro všechny, když by se pozornost soupeřek musela rozdělovat na tolik hráček. Dovedu si představit, že bychom si i dokázaly na hřišti vyhovět. Třeba se jednou něco takového podaří,“ přidává se k fantazírování Tereza Pokorná.

A jak se opora Sokolek staví ke svému pokračování v Písku? Zůstane u Otavy? „Moc se mi tady líbí, s holkami si rozumíme. V příští sezoně bych chtěla pokračovat v Písku.“