Do redakce se ozval čtenář Deníku: „Měli byste se omluvit, nedokážete se ani pořádně podívat do katastru. Kanál je v Českých Budějovicích,“ nebral si servítky. „To je, jako byste napsali, že je v Českém Vrbném u Prahy.“

To je sice pravda, ale ne celá. A hlavně ne úplně přesná. Umělá slalomová dráha totiž vznikla opravdu v tehdejším Českém Vrbném u Českých Budějovic, od roku 1980 je ale přímo součástí města České Budějovice.

Co je důležitější, je fakt, že sportovní areál roste v těchto dnech do krásy.

Práci v něm zahájila už v sedmdesátých letech minulého století parta, ve které byli třeba Krejčí, Prüher Toncar, Pinkava, Štětka, Königsmark, Koudelka, Sýkora a mnozí další…

Postupem času logicky a přirozeně přebrali žezlo členové mladší generace. „Je to takové moje další dítě,“ nechal se už v minulosti slyšet současný předseda SK Vodní slalom České Budějovice Jakub Prüher. Jako malý kluk na tehdejším kanále začínal. V Českém Vrbném sbíral první zkušenosti. Cit pro vodu a trénink ho posunuly až do USK Praha, odkud už byl jen krok do tehdejší československé reprezentace.

Prüher se v kategorii C1 zúčastnil MS, závodil také na OH v Barceloně. Aktuálně se stará o chod areálu, který během zimy, a pandemie nového typu koronaviru, nevídaně vyrostl. „Času na práci bylo opravdu dost,“ usmívá se vodní slalomář.

Ve volných chvílích vyráží pravidelně do areálu, kde tráví hodně času.

„Už od podzimu máme zakoupené nové překážky,“ popisuje náplň práce.

V čem jsou připravované překážky jiné?

Pro českobudějovickou umělou slalomovu dráhu budou svým způsobem revoluční. „Jsou speciální, přejezdové,“ ukazuje Prüher. Vodáci tedy sjedou určitý úsek, „odbočí“ směrem k překážce a: „Mohou se vracet kanálem nahoru.“

Aktuálně je zavedenou praxí, že slalomáři, nebo vyznavači dalších vodáckých sportů, v peřejích dopádlují až do cíle, loď hodí na rameno a po svých musí stoupat zase ke startu. „Teď už pomocí speciálních překážek nebudou muset vůbec vysedat z lodi.

Jak zařízení vypadá?

„Jsou to překážky s kobercem, po stranách jsou madla, dá se vyjíždět nahoru,“ vysvětluje předseda SK Vodní slalom České Budějovice Jakub Prüher.

Důležitou součástí života slalomářů je voda.

Nejlépe v hojném počtu.

Nejlépe divoká.

Jenomže ve střední Evropě jí není nazbyt. „Kdyby bylo opravdu málo vody, museli bychom na trati nadzvednout všechny rybníky, aby jí byl dostatek, to také plánujeme, už na tom pracujeme.“

Českobudějovický „kanál“, který se oficiálně jmenuje Vodácký areál Lídy Polesné, opravdu změnil po zimě tvář k nepoznání. Vodáci nečekají na nic a na nikoho. Sami se pustili do díla. „Moc nám ale pomohlo město České Budějovice a Jihočeský kraj,“ vyzdvihl Prüher. „Vyrostla tu nová loděnice, která bude krásná,“ zasnil se zkušený vodák, který je u Vltavy jako doma. „Doděláváme poslední objekt, v něm bude klubovna, každý týden se projevují veliké změny.“

Už brzy, dokonce v nejbližších dnech, se do nových prostor přesune tradiční a oblíbená „hospoda na kanále“, kterou navštěvují i ti, kteří okolo areálu jen po stezce na Hlubokou na kole nebo na bruslích projíždějí.

V roce 2022 by se měl v českobudějovickém areálu uskutečnit závod juniorského ME. „Do té doby, a máme to v plánu, bychom chtěli stihnout vylepšit zázemí kempu. Chceme zmodernizovat sprchy, sociální zázemí pro veřejnost. Uvidíme, jak na tom budeme ekonomicky, Plány, které už jsme měli na docela dobré cestě, se zhroutily, chystají se tu ještě hodně veliké změny,“ dodal předseda českobudějovického klubu Jakub Prüher.