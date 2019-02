Architekti se pustí do studií bazénu ještě letos

Písek – Rok a tři měsíce trvalo, než písečtí zastupitelé rozhodli o umístění nového plaveckého bazénu pod lesnickou školu. Ani nyní ale nelze očekávat, že by bazén stál do dvou let, jak navrhoval v únoru bývalý starosta města Miroslav Sládek.

Trojí hlasování píseckých zastupitelů o umístění bazénu v Písku. | Foto: Deník/Marek Prášil

Rozhodnutí, které šlo proti výsledkům ankety, v níž lidé dali přednost místu v bývalých kasárnách, je však definitivní. „Ve finále byla anketa jen vyhozenými penězi, protože to, co si obyvatelé zvolili, se stejně neuskuteční," podotýká Kateřina Jáchymová, která v Písku pracuje. Naopak proti zapojení veřejnosti do rozhodování o místě pro bazén je Antonín Velinský z Písku, který chodí plavat každý týden. „Měla být ustavena komise složená z odborníků a ta měla vybrat," podotýká Antonín Velinský. Odborníci dostanou podle mluvčího radnice Romana Ondřicha slovo až nyní. „Pracovní skupina ze zástupců odborné veřejnosti vypracuje takzvaný stavební program, který ujasní základních parametrů zamýšlené stavby, její náplň, velikost, funkční vazby. Materiál bude sloužit jako podklad pro vypsání architektonické soutěže," uvedl Roman Ondřich.

Na podmínkách a vypsání soutěže musí město spolupracovat s Českou komorou architektů, aby vše bylo v pořádku. Architektonickou soutěž by chtěli Písečtí stihnout vyhlásit ještě do podzimních voleb. Určení dalšího postupu bude na novém vedení radnice. V lokalitě pod lesnickou školou musí dojít ke změně regulačního plánu, protože podle platného plánu tu má vyrůst sportovní hala.

Autor: Marek Prášil