Písek – Sportovní hala byla jediným požadavkem na architekty při zpracování návrhů na budoucí využití areálu bývalých Žižkových kasáren. Jinak měli volnou ruku. „Nemuseli ani respektovat územní plán, i když většinou k němu přihlíželi,“ uvedl městský architekt Josef Zábranský.

S celkem pěti různými návrhy na využití areálu se ve středu 16. ledna odpoledne seznámila veřejnost. Architekti, kteří své studie prezentovali ve zcela zaplněné zasedací místnosti městského úřadu v Budovcově ulici, kromě sportovní haly začlenili do území byty, kancelářské prostory, parkoviště, ale také hotely či obchody a v neposlední řadě odpočinkové zóny a zeleň.



Zásadní bude vyřešit dopravní napojení areálu. Jednou z možností je zbourat domy u kruhového objezdu, kde se potkává Pražská ulice s Dvořákovou. Napojení z komunikace I/20 by bylo o dost nákladnější.



Město Písek vypsalo poptávkové řízení pro projektanty a developerskou soutěž na podobu a využití celého území bývalých kasáren už loni na jaře. Na podzim pak na základě doporučení odborné komise, jíž předsedal známý architekt Josef Pleskot, radní schválili vítězné nabídky. Jediný developerský návrh byl od společnosti RG Investment a ze čtyř architektonických návrhů obstál nejlépe návrh dodaný ateliérem 4DS. Developerskou nabídku představil ve středu architekt Václav Hlaváček. Vedle sportovní haly pro zhruba tisíc lidí navrhuje hotel a bydlení v uzavřených blocích.



Parkování by mělo být sdílené s nedalekým zimním stadionem. Lokalitu navrhuje dopravně napojit z kruhového objezdu v Pražské ulici. Za ateliér 4DS, který dělal také návrh na původně plánovanou sportovní halu pod lesnickou školou, představil vizi architekt Luboš Zemen. Návrh počítá s obnovením původní komunikace vedoucí souběžně s Pražskou ulicí. Vedle sportovní haly počítá s bytovými objekty i s budovami ke komerčnímu využití. Silnici I/20 chce zapustit pod zem do tunelu a propojit tak areál s Václavským předměstím. Odhadované náklady jsou tři miliardy korun. Další tři návrhy představili architekti Zdeněk Urbanec, Vojtěch Šaroun za ateliér M1 architekti a Písečáci Vladimír Krajíc a Martin Křenek za ateliér FACT.