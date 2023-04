"O tom, kterou pobočku se společnost chystá zrušit, jsme se dozvěděli stejně jako všichni ostatní až ze zveřejněného seznamu. Celý víkend jsme se snažili spojit s někým, kdo by nám mohl pomoci toto rozhodnutí zvrátit," popsal starosta s tím, že místostarostka města Markéta Honzíková se následně setkala v Poslanecké sněmovně v Praze s ministrem Rakušanem i vedením pošty, kde milevskou situaci řešili. "Podle posledních informací to vypadá, že by snad pošta měla změnit stanovisko a zachovat hlavní poštu na sídlišti," podotkl starosta Ivan Radosta.

Je rozhodnuto. Víme, které pobočky zruší Česká pošta na Písecku

Česká pošta plánuje od 1. července v České republice uzavřít tři sta poboček. Argumentuje snížením ztrát i efektivitou služeb. V Milevsku se podle prvotních informací měla zrušit pobočka pošty na sídlišti v ulici J. A. Komenského, která je však hlavní poštou, ač není v centru. Je od loňského roku zrekonstruovaná, bezbariérová a je u ní parkoviště.

Zůstat měla pobočka na náměstí E. Beneše, za kterou by však místní tolik nekopali. Není bezbariérová a je u ní problém zaparkovat. Ačkoli pošta zpočátku tvrdila, že rozhodnutí je konečné a nebude ho měnit, aktuálně to vypadá, že zavření některých poboček bude ještě přehodnocovat. To by měl být příklad také Milevska.

"Ideální by samozřejmě bylo, aby zůstaly obě pobočky. Ale pokud se má jedna zrušit, rozhodně by to měla být ta na náměstí," komentoval starosta města s tím, že pošta na sídlišti je od radnice vzdálená zhruba jeden kilometr.