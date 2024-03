Ještě posledních pár dní mohou lidé hlasovat a rozhodovat, kdo získá Cenu Deníku v anketě Nejúspěšnější sportovec Písecka za rok 2023. Zatím dorazilo přes 20 tisíc hlasů.

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Písecka se blíží. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Ve vedení jsou zatím Vojtěch Včelička z AKJ Panthers Sokol Písek s 20 procenty hlasů, Nikola Šedivá z Handball club Milevsko se 13 procenty a Štěpán Kroupa ze Skiklubu Písek s 12 procenty hlasů. Všechno se však ještě může změnit. Hlasuje se do neděle 17. března.

Tradiční anketa, která se v Písku koná s přestávkami přes dvacet let, se letos vyhlásí opět s plnou parádou během oblíbeného plesu sportovců. Ten se uskuteční v pátek 22. března v píseckém kulturním domě.

Anketu Nejúspěšnější sportovec Písecka za rok 2023 vyhlašuje Okresní sdružení České unie sportu Písek za mediální podpory Píseckého deníku, a to v kategoriích děti do 15 let, mládež od 16 do 20 let, dospělí od 21 let, sportovní kolektivy mládež do 18 let, sportovní kolektivy dospělí od 19 let, trenér, osobnost a Cena čtenářů Deníku. Sportovce mohli během ledna a února nominovat zástupci klubů, oddílů i veřejnost.

Anketa se letos po několikaleté pauze vyhlásí opět během plesu sportovců, jehož konání zastřešuje Centrum kultury města Písku. Zde je také možné koupit si vstupenky. Večerem bude provázet známý sportovní komentátor Vlastimil Vlášek a o hudbu se postará kapela Elizabeth. Připraven bude doprovodný program a hodnotné ceny ve slosování.

O šesti hlavních kategoriích rozhodne na základě shromážděných nominací odborná komise. Cenu čtenářů Deníku pak může získat kdokoli z nominovaných jednotlivců v kategoriích děti, mládež a dospělí. Hlasuje se pouze prostřednictvím webové ankety. Kdo získá nejvíce hlasů, vyhraje.

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců spolu s plesem se koná díky podpoře sponzorů a podporovatelů. Jsou jimi společnosti Wittmann, Kočí, Algorit, Teplárna Písek, Pewtronic, Harmony, Sportcentrum Písek, Progress a v neposlední řadě město Písek