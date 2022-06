Alšovy dny se konají v pátek a sobotu

Mirotice – Slavnosti města Mirotice se uskuteční první dva červencové dny. V pátek 1. července je v plánu večerní hudební program, během kterého vystoupí kapely Escape 2 the jungle, Pirates of the pubs a Lucie revival. Sobotní program Alšových dnů začne už odpoledne. Od 14 hodin bude zahájení a o půl hodiny později představení divadla Buřt. V 16 hodin je na programu Eldorádo s Krejčíkem Honzou, v 17.30 Pilgrim Pimpl, v 19 hodin vystoupí Voxel, ve 20.30 Buster Nixon a od 22 hodin kapela Brutus. Poté bude ještě losování tomboly. Během odpoledne se odehraje také volejbalový turnaj a připravené budou i atrakce Lezeto. Slavnosti bude moderovat Radek Pokorný a vstupné na celé dva dny je pro dospělé 200 korun a pro děti 50 korun.