Albrechtice nad Vltavou – Padesát let fotbalu budou slavit v Albrechticích nad Vltavou. Oslava se uskuteční v sobotu 10. srpna v areálu tělovýchovné jednoty a nabídne především fotbal.

FOTBAL - ilustrační foto. | Foto: DDENÍK / Jaroslav Zeman

Akci zahájí ve 13 hodin fotbalový zápas žen, kdy se utkají týmy Hradiště a Protivína. O dvě hodiny přijde na řadu zápas starých gard, ve kterém se předvedou mužstva Hospodská dvanáctka a Elita Protivína. Od 17 hodin se uskuteční hlavní zápas dne, a sice utkání TJ Albrechtice nad Vltavou versus SK Slavia Praha (stará garda).

Večer si přijdou na své i ti, kteří fotbalu příliš nefandí. Od 20 hodin se uskuteční taneční zábava se skupinou JV Duo band.

Tělovýchovná jednota v Albrechticích nad Vltavou vznikla už v roce 1909 pod názvem TJ Sokol Albrechtice nad Vltavou a fotbalový oddíl v Albrechticích byl založen v roce 1963 pod názvem Sokol Albrechtice. „Později od roku 1973 nesl název TJ JZD VLTAVA Albrechtice nad Vltavou, od roku 1991 pak TJ ZD VLTAVA Albrechtice nad Vltavou a nyní se od roku 2012 jmenuje TJ Albrechtice nad Vltavou," shrnul Dušan Hronek, předseda TJ Albrechtice nad Vltavou.

První registrovaní hráči byli Bartuška Jan, Husa Miroslav, Horník Václav, Hrdlička Václav, Klimeš Václav, Koutník Jan, Vachta Miroslav, Vachta Jaromír, Petřík Václav, Pohnán Gustav, Procházka František, Soukup Václav, Zeman František a trenér Žemlička Josef. K dlouholetým činovníkům z řad hráčů a funkcionářů patří především Bláha Václav se syny Václavem a Miroslavem, Bartuška Luboš, Král František, Švehla Ladislav, Bartuška Karel, Hrdlička František, Hronek Stanislav, Hronek Václav, Švehla František, Pícha Luboš, bratři Pizingerové Milan a Petr, Marek Jaroslav.

Fotbal se v Albrechticích hrál po většinu let na okresní a svého času i na krajské úrovni. „Dorost hrával 1.A třídu a největším úspěchem mužů byl v roce 2003 postup do 1.B třídy, kde jsme odehráli v řadě devět sezon," doplnil Hronek s tím, že by rád pozval sportovní přátele, fanoušky a především bývalé hráče a funkcionáře TJ Albrechtice nad Vltavou na chystanou akci.