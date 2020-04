Obec se proto snaží své živnostníky podpořit tak, že jim nabízí práci. "Přistavujeme hospodu v Údraži, kde vznikne prostor pro spolkovou činnost. Vystřídá se nám tady zhruba patnáct místních řemeslníků jako zedníci, tesaři, pokrývači, elektrikáři a mnoho dalších," nastínil starosta.

Další práce by podle něj mohla být při rekonstrukci knihovny, ale i v jiných oborech. "Pokud za mnou někdo přijde, že nemá práci, nabídnu mu například sázení stromků. Někdo to udělat musí, tak za to klidně zaplatím řekněme kadeřnici, která teď nemůže pracovat," nastínil Miroslav Ušatý jeho představu podpory místních živnostníků. Jako příklad uvedl nedaleký hotel, odkud vozí provozovatel své zaměstnance právě sázet stromky, aby mohli pracovat.

Přístavbu hospody v Údraži podpořila dotace z POV Jihočeského kraje. Kraj by měl podle starosty Albrechtic co nejdřív spustit druhou vlnu. "Venkovu by to pomohlo, kdyby měli řemeslníci práci. Každý starosta ví, co je u něj třeba udělat," podotkl Miroslav Ušatý s tím, že obce by se na akcích podílely i svými penězi.