Na letošní rok jsou v plánu investice do stavby základní školy, tak aby byla plnohodnotná a měla i devátou třídu. Do školy chodí v současné době kolem stovky žáků, v novém školním roce by to díky rekonstrukci mohlo být až o třicet dětí více. "V loňském roce jsme zakoupili školní autobus se třiceti místy, svážíme si do školy děti z Neznašova, Všemyslic, Tálína i Chřešťovic a také do školky, jezdí s nimi autobusem i chůva, což je pro rodiče velká výhoda. Navíc se autobus využívá i na různé školní projekty," uvedla místostarostka Hana Krippnerová. Do školy by letos mělo jít asi 15 milionů korun.

Proběhla také rekonstrukce a zvětšení prodejní plochy místní Jednoty na více než 200 metrů čtverečních. "Proběhla kompletní rekonstrukce prodejních míst, zvětšení kapacity o 25 procent, zhotovení podhledů, nové elektroinstalace, podlahy a to vše jsme zvládli za deset dní," pochlubil se starosta. Na akci obec dostala dotaci od Jihočeského kraje.

Pro letošní rok má obec vysoutěžený také projekt na nový vodovod a kanalizaci i čistírnu odpadních vod za 156 milionů korun bez DPH. "Pokud se nám to povede zrealizovat, tak budeme mít, podotýkám na venkově, 95 procent lidí s možností odběru veřejné vody. Co se týká čištění vod, tak v malých vesnicích jsme v roce 2020 udělali domovní čistírny odpadních vod, kterých bylo přes sedm desítek," vysvětlil Miroslav Ušatý, starosta obce, a dodal, že až se zrealizuje centrální čistírna v Albrechticích, pak bude na čistění odpadních vod zhruba 75 procent obyvatel. Zároveň s první etapou prací na kanalizaci a vodovodu proběhne uložení veškerých elektrických kabelů do země, výměna lamp veřejného osvětlení a pokládka nového povrchu silnice. Na akci budou spolupracovat celkem tři velké firmy. Začít by se mělo už během února.

Obec zároveň získala dotaci na projektovou dokumentaci na jedenadvacet nových bytů, včetně třinácti sociálních. Investice za 70 milionů korun by měla začít ještě letos na podzim. "Pozemky jsou vykoupené a plocha připravená. Byty budou mít různou velikost od 50 do 110ti metrů čtverečních," upřesnil starosta. Obec také připravuje šest nových parcel pro výstavbu rodinných domů, v současné době se čeká na jejich zasíťování.

U obce Jehnědno vznikne už letos také nový rybník o velikosti přibližně třičtvrtě hektaru s obtokovými trasami vody a úpravou přirozeného biotopu pro střevli potoční. "Rybník bude napájený pitnou vodou, protože tam máme silné prameny, které by měly vystačit jako zdroj. Voda by tak měla být čistá a vhodná i pro koupání," nalákal starosta Miroslav Ušatý s tím, že stavba rybníka by měla začít ještě v letošním roce. Obec dokončuje stavební řízení se žádostí o dotaci.