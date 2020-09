Od úterního do středečního večera vyšetřily laboratoře v regionu 654 suspektních vzorků a 71 vzorků od samoplátců. Z celkových 725 vzorků bylo 34 pozitivních. K nemocným přibylo čtrnáct žen a dvacet mužů. „V devíti případech šlo o kontakt s potvrzeným případem v rodině, v sedmi na pracovišti, v osmi ve školách a ve třech v rámci sportovních družstev. Tři nové případy ještě souvisely se srpnovým dětským táborem na Táborsku. Jedna osoba se infikovala v Praze. Ve třech případech ještě dnes večer trasujeme kontakty a hledáme zdroj,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Ministerstvo zdravotnictví v reakci na zhoršující se epidemiologickou situaci zavádí od čtvrtka 10. září povinné nošení roušek - až na některé výjimky - ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a společných prostor škol. Nadále platí povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy.

„Jak jsem včera uvedla, v kooperaci s Bezpečnostní radou Jihočeského kraje jsme s kolegy z KHS připravili komplexní opatření ke zpomalení šíření COVID-19 na území Jihočeského kraje. Návrh jsem v minulých dnech konzultovala s obcemi, dotčenými institucemi i s hlavní hygieničkou a v kraji jsme plánovali jeho platnost od pondělí. Samozřejmě vítám dnešní celoplošné opatření Ministerstva zdravotnictví, platné od čtvrtka. Jeho účinky budou samozřejmě komplexnější, než by mohla přinést dílčí opatření v jednotlivých regionech. První výsledky by mohly být patrné v průběhu týdnů. Chtěla bych velice požádat Jihočechy o to, aby vzali tato opatření a jejich dodržování za svá a jako důležitá pro to, aby se podařilo zpomalit šíření, které již u nás začíná mít rysy exponenciálního růstu. Byli jste skvělí od začátku pandemie, cítila jsem opravdovou ohleduplnost, zdravé postoje a ztotožnění se s nutností opatření dodržovat. A bylo to jednoznačně znát na nízkých číslech výskytu v našem kraji. Nynější situace je v některých ohledech podobná. Cítím především, že musíme pomoci školám, pro které představují pozitivní případy velké problémy a ohrožují jejich chod, a samozřejmě chránit pacienty nemocnic a klienty sociálních služeb. Prosím proto, buďme ohleduplní, rouška přeci nebolí. Děkuji vám,“ uvedla ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová. Kompletní znění mimořádného opatření najde veřejnost na webu Ministerstva zdravotnictví nebo webu Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

Ze stávajících 392 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 112 na Českobudějovicku, 89 na Táborsku, 67 na Strakonicku, 39 na Českokrumlovsku, 30 na Písecku, 29 na Prachaticku a 26 na Jindřichohradecku. Z hlediska relativního výskytu, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, patří jižní Čechy se 149,05 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k středeční 18. hodině), spolu s Královéhradeckým a Ústeckým krajem, stále do trojice regionů s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 30 658 osob. V povinné karanténě se k středeční 18. hodině nacházelo 575 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se ve středu zvýšil o 71 na celkových 6 829,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS MUDr. Jitka Luňáčková.

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U Tří lvů. Laboratoř Nextclinics znovu testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab už testuje také v Českém Krumlově. Odběrové místo pro indikované případy v českobudějovické nemocnici je od středy přesunuto k patrovému parkovišti pro veřejnost, které se nachází u hlavního vstupu do nemocnice. Otevřeno bude ve všední dny od 6.30 do 14 hodin.

Podle verifikovaných dat KHS bylo ve středu večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 459 žen a 501 mužů. Z celkových 960 dosud potvrzených případů je 242 z Českobudějovicka, 190 z Táborska, 141 ze Strakonicka, 133 z Prachaticka, 91 z Písecka, 83 z Českokrumlovska a 80 z Jindřichohradecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 60 dětí ve věku do 14 let. 201 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 170 v kategorii od 25 až 34 let, 168 v kategorii od 35 do 44 let, 151 v kategorii od 45 do 54 let a 109 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 101 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.