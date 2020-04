Od pondělního do úterního večera podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové vyšetřily laboratoře v regionu 392 nových suspektních vzorků osob s podezřením na možné onemocnění COVID-19. "Pozitivní byl jeden. Byl zachycen na Strakonicku a jednalo se o přenos v rámci rodiny po kontaktu s již dříve pozitivně testovanou osobou,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová.

Pokračovala, že v porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si jižní Čechy udržují s 26,99 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k úterní 18. hodině) stabilní pozici regionu s výrazně nejnižším výskytem COVID-19 v ČR.

Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 11 346 osob. V povinné karanténě se k úterní 18. hodině nacházelo aktuálně 497 Jihočechů.

Už druhým dnem pokračovali hygienici v distribuci balíčků ochranných pomůcek, které připravil Jihočeský kraj pro pacienty s chronickým onemocněním, tedy například pro onkologické pacienty, osoby s onemocněním srdce a cév, s imunodeficitem či s chronickým plicním onemocněním.

Podle Kvetoslavy Kotrbové si balíčky, obsahující mimo jiné i respirátor, mohou zájemci, případně jejich zástupci, vyzvednout v sídle jihočeské KHS v českobudějovické ulici Na Sadech 25, v pondělí a ve středu v čase od osmi do sedmnácti a v úterý, čtvrtek a v pátek od osmi do čtrnácti vždy po předchozí domluvě na telefonním čísle 736 514 349.

Podle verifikovaných dat krajské hygienické stanice bylo v úterý večer na jihu Čech mezi těmi, kteří onemocněli COVID-19 100 žen a 72 mužů. Z celkových 172 potvrzených případů je 41 z Českobudějovicka, 37 ze Strakonicka, 28 z Prachaticka, 22 z Českokrumlovska, 19 z Táborska, 16 z Jindřichohradecka a devět z Písecka.

„Mezi pozitivně testovanými je deset dětí ve věku do 14 let. Čtrnáct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, osmadvacet v kategorii od 25 až 34 let, osmadvacet v kategorii od 35 do 44 let, šestadvacet v kategorii od 45 do 54 let a osmadvacet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 38 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Počet Jihočechů, kteří se vrátili ze zahraničí zpět do vlasti v rámci hromadných repatriací organizovaných Ministerstvem zahraničí i samostatně a nyní jsou pod dohledem jihočeských hygieniků, se v úterý zvýšil o 5 osob na celkových 250. „Stále platí, že nákaza byla za celou dobu testování prokázána pouze u jednoho z nich. Všichni směřovali automaticky do nařízené karantény,“ dodala Jitka Luňáčková.

Pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz . Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19. Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány použitou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, KHS zveřejňují nové případy, vyšetřované v regionu a to až po jejich verifikaci.