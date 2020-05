Kumulativní počet nemocných s diagnózou COVID-19 se tak podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové k čtvrteční 18. hodině zvýšil na 181 a počet vyléčených na celkových 162. Počet aktuálně pozitivních osob v kraji se snížil na 13.

ON-LINE:

„Od středečního do čtvrtečního večera vyšetřily laboratoře v regionu dalších 96 suspektních vzorků. Pozitivní byl jeden. V tomto případě se jednalo o mladého muže z Jindřichohradecka, který byl zcela bez příznaků a byl testován v rámci preventivního lékařského vyšetření. Zdroj nákazy je zatím neznámý a my nyní v rámci depistáže prověřujeme všechny indicie. Lepší zprávou jsou tři nově uzdravení, dva na Českobudějovicku a jeden na Prachaticku, i skutečnost, že znovu klesl i počet karantén,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

Tři okres mají stále nulu

Ze stávajících třinácti aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno osm na Prachaticku, po dvou na Táborsku a Jindřichohradecku a jeden na Českobudějovicku. Strakonicko, Českokrumlovsko a Písecko si stále udržují aktuální nulu.

V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si jižní Čechy dlouhodobě udržují s 28,24 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k čtvrteční 18. hodině) pozici regionu s výrazně nejnižším výskytem COVID-19 a s vysokým podílem uzdravených. V kraji se již vyléčilo na 90 procent všech nakažených, celkově v republice jsou to zhruba dvě třetiny.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 15 060 osob. V povinné karanténě se k čtvrteční 18. hodině nacházelo aktuálně 101 Jihočechů. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu ve čtvrtek zvýšil o 87 na celkových 2728,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Bude linka pro pořadatele dětských táborů

Pro potřeby přeshraničních pracovníků stále funguje informační linka KHS na čísle 736 514 326. Samoplátci se mohou nyní nechat testovat na hraničním přechodu s Rakouskem v Dolním Dvořišti a v Českých Velenicích, na hraničním přechodu s Německem ve Strážném, v krajském městě najdou samoplátci odběrová místa před areálem českobudějovického výstaviště a v ulici U tří lvů. Speciální informační linku nyní jihočeští hygienici připravují také pro organizátory dětských letních táborů.

Podle verifikovaných dat krajské hygienické stanice bylo ve čtvrtek večer na jihu Čech mezi nemocnými COVID-19 kumulativně 105 žen a 76 mužů. Z celkových 181 dosud potvrzených případů je 41 z Českobudějovicka, 37 ze Strakonicka, 35 z Prachaticka, 22 z Českokrumlovska, 19 z Táborska, 18 z Jindřichohradecka a devět z Písecka.

Mezi pozitivně testovanými v kraji je dosud kumulativně deset dětí ve věku do 14 let. Šestnáct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, třicet v kategorii od 25 až 34 let, osmadvacet v kategorii od 35 do 44 let, sedmadvacet v kategorii od 45 do 54 let a jednatřicet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 39 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+. Kumulativní počet Jihočechů, kteří se vrátili ze zahraničí zpět do vlasti v rámci hromadných repatriací či samostatně a byli, nebo ještě jsou, pod dohledem jihočeských hygieniků se už před několika dny ustálil na 343. Další nepřibývají.