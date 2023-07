Jak Marek Žďárský vysvětlil, nestabilita stromu je způsobena lokální hnilobou a extrémním vykloněním. V koruně se již objevily i další defekty, které bude třeba v blízké budoucnosti ošetřit. „Schopnost tohoto stromu přežít je úžasná. Zákrok bylo nutné udělat proto, aby se větvě nevylomily. Kdyby se do akátu vůbec neřezalo, strom by postupně odumřel, a to by byla nesmírná škoda. Řezem se strom vlastně stimuluje k další aktivitě,“ uvedl odborník.

Nedostatečný počet stání by na sídlišti Jih mohlo vyřešit etážové parkoviště

Po ořezu trnovník obroste novými výhony, se kterými se dá v následujících letech pracovat a může se z nich zapěstovat nový kmen s rozložitou korunou.

Trnovník akát, který roste u dětského hřiště v parku na Mírovém náměstí, musí jít na rozdíl od toho u mostu k zemi celý. Byl vyhodnocen jako nebezpečná dřevina. „Jedná se o strom s rozsáhlou hnilobou kmene ve výrazném náklonu, s podélnými prasklinami. Strom se nachází na dětském hřišti, a proto je pro zajištění provozní bezpečnosti nutné ho co nejdříve pokácet,“ uvedla Radka Frydrychová, soudní znalkyně z oboru ochrany přírody, zpracovávající v této lokalitě ve spolupráci se společností Baobab hodnocení stavu stromů pro město Písek. Z uvedených důvodů proto akát na začátku tohoto týdne městské služby pokácí.