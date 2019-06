Aisin dal nemocnici půl milionu. Peníze podpoří nedonošence

Písek - Písecký strojírenský podnik AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH, který je dceřiným výrobním závodem společnosti AISIN EUROPE S.A., patřící do japonské globální skupiny AISIN SEIKI Co., Ltd., věnoval půl milionu korun Nemocnici Písek. Ta za finanční dar nakoupila plicní ventilátor pro nedonošené děti.

Plicní ventilátor využije perinatologické centrum intermediární péče, které je součástí dětského oddělení písecké nemocnice a v součinnosti s porodnickým oddělením zajišťuje komplexní péči o děti narozené předčasně od 32. týdne těhotenství pro nemocnice Písek, Tábor, Strakonice a Prachatice. „U předčasně narozených dětí často dochází k dechovým poruchám souvisejícím s nezralou plící, tedy plící, která ještě není funkčně dostatečná k výměně dechových plynů. Těmto novorozencům je proto nutné poskytnout dechovou podporu. Té se docílí právě zmiňovaným ventilátorem, který formou vhánění okysličeného vzduchu pod zvýšeným tlakem podporuje plicní funkce až do jejich normalizace,“ uvedl primář dětského oddělení Karel Chytrý. „S ventilátorem podobného typu máme dlouhodobé zkušenosti, samozřejmě s postupem techniky jsou ventilační jednotky stále dokonalejší,“ doplnil primář. „V minulých letech jsme od této firmy obdrželi několik zdravotních lůžek. Letošní půlmilionový dar, který jsme využili na nákup plicního ventilátoru pro nedonošence, je významnou investiční pomocí,“ uvedl ředitel Nemocnice Písek Jiří Holan.

