Adventní atmosféru letos v Písku podpořil další betlém, tentokrát vyřezávaný ze dřeva. Jeho autorem je dřevořezbář a písecký rodák Jiří Nekola a finance na jeho výrobu se podařilo sehnat prostřednictvím veřejné sbírky.

Za projektem Písecké betlémy stojí spolek Cohiba Musica, který se zároveň stará o adventní program. Dřevěný vyřezávaný betlém je už pátý do písecké sbírky. Stojí na Velkém náměstí pod vánočním stromem, kde nahradil slaměný betlém. Ten našel nové místo u Kamenného mostu, kde v minulých letech bývala dřevěná 2D plastika. Dřevěný betlém se přestěhoval před restauraci U Kloudů, kde před časem studenti lesnické školy vysadili lípu a umístili pamětní kámen připomínající oběti holocaustu. „Chtěli jsme, aby projekt získal jakýsi duchovní rozměr. Můžeme to brát jako podnět k zamyšlení,“ vysvětlil za spolek Cohiba Musica Jan Němec s tím, že studenti nápad na umístění betlému na toto místo uvítali.

V hradebním příkopu je tradičně kovový betlém a v podloubí u děkanského kostela malovaný betlém od dětí z píseckých mateřinek. Šestým betlémem bude ten živý, který bude k vidění u kostela 22. prosince.

Program adventu je v plném proudu. V neděli 8. prosince nabídne Vánoční koncert Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Bude se konat od 19 hodin v Divadle Fráni Šrámka.

Oblíbenou součástí adventního programu jsou hojně navštěvované řemeslné trhy, kde desítky řemeslníků nabízí vlastnoručně zhotovené výrobky. Trhy budou připravené od 13. do 15. prosince na prostranství okolo děkanského kostela.

Nakoupit bude možné například ručně vyráběné svíčky, šperky, vitráže, hračky, keramiku, předměty ze skla tvořené na sklářské píšťalea mnoho jiného rukodělného zboží. Chybět nebudou tradiční jihočeská zabijačka, staročeský harmonikář, vánoční pásmo dětí 2. MŠ při ZŠ E. Beneše Písek, ručně poháněný kolotoč řezbáře Matěje a další. V neděli trhy rozšíří nabídka farmářských produktů a gastronomických specialit. Vstupné je zdarma.

Trhy budou otevřeny v pátek od 12 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 15 hodin.

V neděli 22. prosince se uskuteční živý betlém. Začátek je ve 13 hodin. Každou celou hodinu budou hrát trubači z věže děkanského kostela klasické české koledy a chybět nebudou ani písečtí skauti, kteří budou po celé odpoledne rozdávat Betlémské světlo.

O Štědrém dnu se bude konat tradiční Štědrovečerní vytrubování. Kočár tažený koňmi, který veze ponocného a trubače, navštíví v odpoledních hodinách písecká náměstí a sídliště.

Kde a kdy bude možné ho potkat? Ve 14 hodin začne svou trasu na sídlišti Jih u výměníku. O 15 minut později dorazí na sídliště Dr. Horákové k parku před samoobsluhou a ve 14.35 hodin zavítá na sídliště Logry před zastávku MHD u garáží. V 15 hodin by měl kočár dorazit na Bakaláře u děkanského kostela a o půl hodiny později na sídliště Dukla do vnitrobloku domů ulice Na Stínadlech. V 15.50 přijede ke sv. Václavu, kde zastaví před kostelem u vánočního stromečku.