Rozsvícení stromu, mikulášská show, vánoční řemeslné trhy, živý betlém i štědrovečerní vytrubování. Letošní advent v Písku by měl být takový, jaký ho lidé znali do roku 2019. Loni se některé části programu neuskutečnily, nebo se konaly v komornější verzi.

Vánoční strom v Písku v roce 2020. | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Největší otazník visí samozřejmě nad „davovými“ akcemi, jako jsou mikulášská show a rozsvěcení vánočního stromu s Nebeskou poštou. „Není v našich silách připravovat dvě tři varianty programu, a tak pevně doufáme, že se všechno bude moct uskutečnit naplno. Koneckonců už jsou přípravy v plném proudu, ladíme program na rozsvícení, zkoušíme na mikulášskou show, chystáme kostýmy a další věci,“ nastínil Jan Němec za pořádající spolek Cohiba Musica. Na druhou stranu do zahájení adventu jsou to ještě téměř dva týdny, počty nakažených rostou a opatření se mohou jakkoli změnit. „Počítáme se vším a jsme připraveni aktuální nařízení respektovat. Už teď řešíme s hygienou, jak to udělat v případě nějakých omezení. Náměstí je veřejný prostor a těžko bychom dělali zábory a podobně,“ nastínil organizátor.