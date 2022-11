Pokud všechno půjde podle plánu, měl by letošní adventní čas nabídnout tradiční akce v plném rozsahu, tedy rozsvícení vánočního stromu na náměstí včetně doprovodného programu, během kterého budou moct děti poslat přání Ježíškovi, mikulášskou nadílku na Velkém náměstí, vánoční řemeslné trhy a další. Jak ale vnímají i organizátoři, ve vzduchu stále visí nejistota. "Nedá se na nic spolehnout. Celou dobu, co připravujeme program, vlastně jen hádáme a doufáme, že se nám podaří vrátit do dřívějších kolejí," poznamenal Jan Němec za spolek Cohiba Musica, který adventní program v Písku pořádá.