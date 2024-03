Město tak musí vyřešit, jak bude do budoucna pojaté předvánoční období. Otázkou se zabývali radní na svém čtvrtečním jednání. Program během adventu by měla nově zajišťovat městská organizace Centrum kultury města Písku, jak informovala místostarostka Petra Trambová. „Začali jsme to s nimi řešit a uvažujeme o tom, že bychom program pojali velkoryseji,“ nastínila místostarostka.

Na Velkém náměstí by mělo minimálně na měsíc vyrůst kluziště s ledovou plochou obklopené dřevěnými stánky. Chybět nebude odpovídající osvětlení a menší pódium, kde by se odehrával kulturní program. Vize je zachovat základní prvky dosavadního adventu jako rozsvícení stromečku nebo trhy. „Centrum kultury má nyní za úkol připravit možnosti, co by mohl program zahrnovat,“ podotkla Petra Trambová s tím, že finanční limit na kompletní zajištění by měl být čtyři miliony korun. Předpokladem však je, že ho jako rozpočtovou změnu schválí zastupitelé, kteří se sejdou 4. dubna.

V plánu je mimo jiné zapojit do programu adventu místní spolky, žákům základních škol vyčlenit stánek k prodeji jejich výrobků nebo oslovit místní podnikatele, zda by měli zájem nabízet své produkty ve stáncích.

Uplynulých šestnáct let zajišťovala program Adventu v Písku společnost Cohiba Musica. Od města dostávala grant ve výši 500 tisíc korun na rok. Nyní se rozhodli skončit a pro příští roky se budou starat jen o betlémy rozmístěné po městě, které jsou jejich projektem. „Po šestnácti letech organizování Adventu v Písku se naše baterie natolik vybily a materiál opotřebil, že přišel čas na takto zásadní rozhodnutí,“ uvedli Jan Němec a Jiří Klokočka, kteří stojí za spolkem Cohiba Musica. „Advent v Písku pro nás byl vždy srdeční záležitostí, proto akci do budoucna držíme všechny palce,“ doplnili s poděkováním za dlouholetou přízeň veřejnosti.

Své zkušenosti s pořádáním a kontakty jsou podle místostarostky připraveni předat dál. „Nabídli pomoc a o všechno ostatní by se mělo postarat Centrum kultury,“ dodala. Kluzišti a stánkům by měla být vyčleněna zhruba polovina Velkého náměstí, a to pravděpodobně od začátku adventu do Tří králů.