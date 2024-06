Advent v Písku v podobě, ve které ho lidé znají, skončil. Pořadatel, kterým byla posledních 16 let společnost Cohiba Musica, se po posledním ročníku rozhodl další neorganizovat. Město tak začalo hned po zimě řešit, jak s akcí dál naložit. Radní rozhodli, že se o zajištění programu do budoucna postará městská organizace Centrum kultury města Písku. Advent chtějí pojmout velkoryseji, byl jeden z požadavků.

Asi nejvýraznější novinkou bude mobilní kluziště, které vyroste přímo na Velkém náměstí. Město si ho půjčí, a to za 1,85 milionu korun bez DPH. Schválili to radní na svém posledním jednání. Jak vysvětlil místostarosta Písku Michal Přibáň, i když Centrum kultury poptalo pět firem nabízejících pronájem kluziště, nabídka dorazila pouze jedna, a to od brněnské společnosti BaP služby. „Ukázalo nám to, že o mobilní kluziště je zájem a není to tak, že by se firmy předháněly, která nám ho dodá," nastínil místostarosta.

Cena je však podle vedení města adekvátní. „Poptávali jsme se i jinde, abychom měli představu, a je to všude plus minus stejné," uvedl Michal Přibáň. Do budoucna může podle něj město uvažovat o pořízení vlastního kluziště, což by bylo z dlouhodobého hlediska výhodnější. „Vzhledem k tomu, že jde o první zkušenost, jednoznačně jsme se shodli, že zatím půjdeme cestou pronájmu. Uvidíme, jaký bude o službu mezi lidmi zájem a jaké budou ohlasy. Pak se rozhodneme dál," doplnil.