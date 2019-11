Vánoční strom letos nebude původem z Písku. Městu ho daruje Střední odborné učiliště Blatná. Půjde o zhruba dvacetimetrovou douglasku tisolistou. „Výškově ji však upravíme tak, aby mohla být bezpečně usazena na Velkém náměstí. Takže po úpravě očekáváme výšku zhruba 10 až 12 metrů,“ uvedla mluvčí Městských služeb Písek Lenka Gareisová.

Nebeský poštovní úřad, který se první adventní neděli na náměstí otevře, bude přijímat dopisy adresované Ježíškovi. „Všechna psaní si přijede na hřbetě nádherného bílého koně vyzvednout Andělský rytíř – strážce všech dětských tužeb a přání,“ zmínil za organizátory Jan Němec.

Dopisy bude možné poslat obyčejnou poštou zdarma nebo doporučeně. „V tom případě odesílatel obdrží orazítkovaný podací lístek a za tuto službu zaplatí 30 korun,“ vysvětlil Jan Němec s tím, že výtěžek bude v plném rozsahu věnován Oblastní Charitě Písek.

Adventní atmosféru letos v Písku podpoří také další betlém, tentokrát vyřezávaný ze dřeva. Jeho autorem je dřevořezbář a písecký rodák Jiří Nekola a finance na jeho výrobu se podařilo sehnat prostřednictvím veřejné sbírky.

Za projektem Písecké betlémy stojí Spolek Cohiba Musica, který se zároveň stará o adventní program. Dřevěný vyřezávaný betlém by měl být už pátý do písecké sbírky. U Kamenného mostu se každoročně nachází dřevěná 2D plastika, v hradebním příkopu bývá kovový betlém, v podloubí u děkanského kostela malovaný betlém od dětí z píseckých mateřinek a na Velkém náměstí pod vánočním stromem stával do loňských Vánoc slaměný betlém. Ten by měla letos nahradit vyřezávaná svatá rodina. O slaměný betlém však Písek nepřijde, měl by být jen přestěhován na jiné místo.

Děti nebudou ošizeny ani o oblíbenou Mikulášskou show, která se uskuteční 5. prosince od 16 hodin. Naopak pro dospělé bude připraven Vánoční koncert Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Bude se konat v neděli 8. prosince od 19 hodin v Divadle Fráni Šrámka.

Oblíbenou součástí adventního programu jsou hojně navštěvované řemeslné trhy, kde desítky řemeslníků nabízí vlastnoručně zhotovené výrobky. Trhy budou připravené od 13. do 15. prosince na prostranství okolo děkanského kostela.

V neděli 22. prosince se uskuteční živý betlém s Betlémským světlem a o Štědrém dnu nebude chybět Štědrovečerní vytrubování. Kočár tažený koňmi, který veze ponocného a trubače, navštíví písecká náměstí a sídliště.