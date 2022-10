Jedním z těchto sportovců je i Jihočech nadpraporčík Jan Viktora, který u policie slouží už dvacet let, z toho je 12. rokem příslušníkem Integrovaného operačního střediska v Českých Budějovicích.

Jak přiblížil policejní tiskový mluvčí Milan Bajcura, Honza je celoživotní aktivní sportovec. Již od školních let až do roku 2014 hrál závodně fotbal. Rekreačně se věnuje hokeji. Po ukončení aktivní kariéry fotbalisty se začal věnovat cyklistice. "Svými výkony se dostal až do cyklistického týmu Prodoli Racing Team Veselí nad Lužnicí, za který jezdí dodnes," prozradil na úspěšného kolegu.

V hlavní sezoně jezdí silniční závody v rámci Jihočeské amatérské ligy, na horském kole Jihočeský MTB pohár nebo PRIMA Cup. V posledně jmenovaném cyklistickém seriálu horských kol reprezentuje policejní tým UNITOP. Na podzim pravidelně jezdí cyklokros v TBC sérii.

Reprezentace republiky

Skvělé výsledky ho doslova katapultovaly až do reprezentace ČR na Policejní mistrovství Evropy v silniční cyklistice, které každé čtyři roky pořádá USPE (Europian Police Sports Union). S reprezentačním týmem se dostal na podzim v roce 2018 na 8. Policejní mistrovství Evropy, které se konalo v belgickém městečku Herentals v oblasti Neteland. V časovce jednotlivců se umístil na výborném 13. místě, pouhé 3 vteřiny od nejlepší desítky závodníků.

Letos se s reprezentačním týmem zúčastnil už 9. Policejního mistrovství Evropy v silniční cyklistice, které se konalo v době od 8. do 12. září. "Šampionát se uskutečnil tentokrát v dánském městečku Horsens, nedaleko hranic s Německem. Na tomto přeboru startovalo 109 sportovců z 16 evropských států. Zázemí pro všechny týmy bylo v sousedním městě Braedstrup, zde se konaly i semináře mezinárodní sportovní spolupráce," přiblížil Bajcura.

Hlavní závod startoval v sobotu 10. září časovkami jednotlivců v kategorii muži a ženy bez rozdělení věkových kategorií. V tomto prvním závodě se cyklisté vydali na osmadvacet kilometrů dlouhou trať s převýšením bezmála 300 metrů. "Honza se umístil na 28. místě a byl tak nejlepším z českých zástupců, trať projel v čase 40:21 minut. V týmovém hodnocení obsadil reprezentační tým ČR skvělé 6. místo," shrnul výsledky.

Druhý den byl na programu závod s hromadným startem. "Závodníci jeli stejný okruh jako předchozí den, ale celkem pětkrát. Trasa závodu byla 138 kilometrů dlouhá s převýšením téměř 1500 metrů. Do soutěže nastoupilo celkem 78 cyklistů, do cíle jich dojelo 69. Honza se umístil na 52. místě, trať projel v čase 03:39:36 hodin, a závod dokončil v hlavním poli závodníků," popsal dále.

Dánsko, kde se letošní šampionát konal, se zapsalo do povědomí veřejnosti i tím, že zde zahájili profesionální cyklisté 109. ročník etapového závodu Tour de France se startem v Kodani a okolí. "Zajímavou perličkou letošního policejního mistrovství bylo to, že závod doprovázel jeden z motorkářů, který zajišťoval doprovod na zmíněné Tour de France," podotkl Bajcura.

Nejlepší tým policie v roce 2022

V pondělí 3. října se Jan Viktora v Praze v Betlémské kapli zúčastnil slavnostního vyhlášení prestižního ocenění Sportovec ministerstva vnitra 2022. "Honza zde společně s reprezentačním policejním týmem horských kol za UNITOP zvítězil v anketě jako nejlepší tým Policie ČR. První místo této ankety jako nejlepší sportovec ministerstva vnitra za rok 2022 získala rychlobruslařka Martina Sáblíková, která obdržela ocenění z rukou ministra vnitra Víta Rakušana," naznačil.

Kromě policejního mistrovství Evropy se Jan Viktora na jaře zúčastnil i závodu horských kol Rajnochovická padesátka 2022. Tento závod byl zároveň vypsán jako Mistrovství UNITOP ČR 2022, jehož základní trasa byla 50 kilometrů dlouhá. Kratší varianta byla 33 kilometrů a jela se jako Velká cena UNITOP ČR 2022. "Tento závod vyhrál v absolutním pořadí a získal tak titul Velké ceny UNITOP ČR 2022," dodal další úspěch.

Honza si účast na obou mistrovstvích i ostatních závodech cení. "Ve svém věku čtyřiačtyřicet let je na vrcholu svých sil a stále se cítí ve výborné sportovní kondici. To dokazuje nejen při závodech, kde reprezentuje svůj mateřský tým Prodoli racing team, ale zároveň i při reprezentaci policejního týmu UNITOP ČR v silničních, „bajkových“ nebo cyklokrosových závodech. Přejeme mu hodně štěstí," uzavřel za jihočeské policisty Milan Bajcura.

