Točit se bude také na Písecku, a to nedaleko Bernartic, kde už jsou v okolí jednoho z rybníků připravené kulisy.

Eva Keclíková měla nakonec štěstí a po desetihodinovém čekání se herce dočkala. "Už jsme mysleli, že pojedeme domů bez fotky, ale nakonec se ukázal. Byl velmi vstřícný a moc příjemný, se všemi se ochotně vyfotil a podepsal se," neskrývala nadšení ze setkání Eva Keclíková. "Adama Sandlera už léta jako herce miluji. Mám ráda jeho filmy a navíc je to krásný muž. Styl humoru v jeho komediích je mi velmi blízký," podotkla.

Kromě herce se lovkyně podpisů a fotek v Praze setkala také s Vladimírem Remkem. "Byl také velice ochotný. Potkat takovou legendu byl velký zážitek," zmínila Eva Keclíková, která by ráda zastihla Adama Sandlera ještě při natáčení v Bernarticích, kde by ho chtěla požádat o podpis společné fotky. "Bude asi těžké se k němu dostat, ale za pokus to stojí," dodala.

Spaceman of Bohemia neboli Kosmonaut z Čech je sci-fi román. Vypráví příběh Jakuba Procházky, kterého vybrali, aby se stal jednočlennou posádkou rakety směřující na nebezpečnou misi k Venuši. Jakub se vydává do hlubin vesmíru a ztrácí kontakt se svou ženou Lenkou, kterou opustil na Zemi. Postupně mu začne docházet, že její lásku obětoval své vlastní ambici. Kniha vyšla v roce 2017. Zfilmovanou předlohu s Adamem Sandlerem uvidí diváci už v příštím roce.