Studenti a pedagogové Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku i Soukromé vyšší odborné školy filmové drží kolegovi palce. "Když se to ve školách rozkřiklo, všichni byli nadšení," přiblížila atmosféru ředitelka FAMO Vladana Terčová a pokračuje: "Přece jen probojovat se až skoro k této významné sošce není jen tak, proto jsou ve škole všichni nervózní, zda se to nakonec podaří."

Viktor Prášil (35 let) je absolventem bakalářského studia se zaměřením na zvuk z roku 2011. Jak uvádí, z dob studia v Písku rád vzpomíná na hospody a celkovou přátelskou atmosféru ve městě. "Ta se vytvářela právě v těch hospodách," podotýká s tím, že co se týká studia zvuku, musel se naučit samostatnosti. "Co jsme si pro natáčení nezařídili sami, to jsme neměli. Zní to asi trochu drsně, ale myslím to tak, že jsme museli zkoušet, učit se… V tom nám byla škola hodně užitečná. Kdo chtěl točit, musel si najít cestu. Kdo nechtěl, tak s tím přestal," konstatoval Viktor Prášil, který s filmem začal profesionálně už v době studia od roku 2009. K jeho úspěchům patří například celovečerní filmy Havel, Ženy v běhu, Dukla 61 nebo Po strništi bos a seriály Terapie či Doktor Martin. Spolupracoval s HBO i Netflixem.

Právě Netflix se ujal adaptace slavného románu Ericha Maria Remarqua, kterou u nás v roce 2021 natočil. Ačkoli jde o německý film, spolupracovali na něm i čeští filmaři. Čtyřem z nich vynesl tento válečný velkofilm nominaci na Oscara. Kromě zmíněného zvukaře Viktora Prášila jsou to maskérka Linda Eisenhamerová a Viktor Müller a Kamil Jafar, kteří stojí za vizuálními efekty. Samotná nominace na Oscara je obrovský úspěch pro celou Českou republiku a v březnu bude jasné, zda se některou podaří proměnit v získání legendární sošky.

Velkofilm Na západní frontě klid je možné zhlédnout na Netflixu.