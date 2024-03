Má to své výhody

Zajímavé datum narození má podle něj několik plus. „Většinou se ozvou i lidé ze široké veřejnosti, které člověk běžně přes rok neslyší a nevidí. Určitě je to fajn,“ hodnotí Adam Kupera. Ten mimo přestupný rok slaví, jak se mu to hodí. „Má to velkou výhodu, že když není přestupňák, tak člověk může slavit, kdy chce,“ podotýká.

Na otázku, jestli tedy běžně chystá oslavu na 1. března nebo 28. února, reaguje, že si termín posouvá podle potřeby. „Většinou slavím o víkendu,“ uvádí. Pro děti, které se letos narodily ve čtvrtek 29. února má i vzkaz. „Popřál bych všem, ať si užívají to, že jsou narození ve výjimečný den. Takže jsou to určitě výjimeční lidé a budou mít výjimečný život,“ tvrdí.

Jihočeské nemocnice od pátečního rána hlásí nové přírůstky. V táborské porodnici se letos narodily hned čtyři děti, jedna dívka a tři chlapci. „V porodnici Nemocnice Jindřichův Hradec se letos 29. února narodily dvě děti, holčička Mia a chlapeček Matyáš,“ informuje mluvčí Eliška Čermáková.

V českobudějovické porodnici přišly na svět v tomto nevšedním termínu dvě dívky. Ve strakonické nemocnici se narodil chlapec jménem Kristián. Českokrumlovská a prachatická nemocnice jsou letos v tento den bez přírůstků.

Narozené děti v jihočeských nemocnicích z předchozích přestupných let (včetně zajímavostí):

Strakonice

2020 – 2 porody, děvče Eliška, chlapec Jakub

2016 – 2 porody, chlapec Lukáš, chlapec Karel, zajímavost: porodní váha 4750 g

2012- 1 porod, chlapec Mirek

Český Krumlov

2020 – 3 porody, 2 holky, kluk

2016 – 2 porody, holka, kluk

2012 – 0

2008 – 2 porody, holka, kluk

České Budějovice

2020 – 7 porodů, celkem 8 dětí, 5 děvčat, 3 chlapci, zajímavosti: 1 dvojčata, 3 císařské řezy

2016 – 4 porody, 3 děvčata, chlapec, zajímavost: 1 císařský řez

2012 - 7 porodů, celkem 8 dětí, 2 děvčata, 6 chlapců, zajímavosti: 1 dvojčata, 2 císařské

Prachatice