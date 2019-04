Letos přijeli z Písku, Milevska, Chvaletic, Velké Turné a Zátaví.

Po společném obědě, kdy se plánovaly akce na další období, byl čas čarodějnické soutěže. Jen málokdo zná čarodějnický let, hod kostí, jízdu v hmoždýři a podobné. Byla to zábava a spousta legrace. Po vyhlášení výsledků byla na řadě procházka po Putimi k soše Švejka, k četnické stanici a hlavně do mini ZOO Putim na zvířátka. Na závěr s i všichni pochutnali na buřtech a skvělé na celé akci bylo i počasí. Předpověď naštěstí opět nevyšla, pršet začalo až při cestě domů.

Zdenka Staňková, Diacel Písek