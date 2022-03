Na samém okraji země nyní ženy vzdorují válce. Svou domovinu odmítají opustit. „Nechci nechat manžela samotného na Ukrajině. I když jsme téměř na hranicích, pořád je to Ukrajina, je to můj domov,“ říká Lilja CNN. Její manžel, před třemi týdny ještě zaměstnaný jako řidič, nyní bojuje ve válce. Svou rodinu zde vysadil a jel zpět do místa tvrdých bojů proti ruské armádě.