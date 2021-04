Svět se o Unabomberovi poprvé dozvěděl v roce 1978, kdy na Chicagské univerzitě vybuchla jeho první podomácky vyrobená bomba. Tehdy ještě nikdo netušil, že tajemný zabiják nosí občanské jméno Theodor Kaczynski a žije osaměle v lesní chatě v horách Montany.

Nikdo také nemohl vědět, že hon na tohoto záhadného fantoma, schopného vyrábět v primitivních podmínkách nevystopovatelné bomby a doručovat je náhodným cílům, bude trvat bezmála 18 let. FBI jej zatkla právě před 25 lety, 3. dubna 1996.

Problémové zázračné dítě

Kaczynski se narodil v roce 1942 v Chicagu v americkém státě Illinois polské rodině a byl tím, čemu se říká zázračné dítě. Vysokým IQ zdaleka převyšoval své spolužáky, jenže jak to u malých dětí bývá, ten, kdo se hodně odlišuje, na tom není v třídním kolektivu nejlépe. Ostatní žáci se mu vysmívali, což ho vedlo k izolaci a zahloubání se do sebe.

V 16 letech se díky své inteligenci dostal na Harvardskou univerzitu, kterou v roce 1962 úspěšně dokončil. Koncem 60. let začal učit matematiku na Kalifornské univerzitě, ale moc se mu nevedlo – při přednáškách se zakoktával, mumlal a po roce z univerzity odešel.

V první polovině 70. let se přestěhoval do hor v Montaně, kde se snažil žít jednoduchým poustevnickým životem. K radikalizaci jej údajně dovedlo mimo jiné to, že do hor začal zasahovat průmysl a stavebnictví.

Nevyzpytatelný atentátník

Po jeho prvním útoku proti univerzitě sestavila FBI pracovní skupinu, jež se postupně během dalších let rozrostla na více než 150 vyšetřovatelů, analytiků a dalších specialistů, zabývajících se na plný úvazek pouze Unabomberem.

Pátrání jí stěžovalo především to, že Kaczynski, jakkoli šílený, uměl používat svůj matematický mozek – bomby vyráběl z bezcenného šrotu dostupného prakticky kdekoli a snažil se nezanechávat po sobě forenzní důkazy. Nic nespojovalo ani jeho oběti či místa útoků – byť šlo často o školy nebo aerolinky, atentátník si je vybíral náhodně.

Během 17 let do nich poslal poštou nebo osobně doručil sérii neustále zdokonalovaných bomb, rozsévajících strach a paniku. Oběťmi jeho bombových útoků se stali celkem tři Američané, další 24 lidí bylo při explozích zraněno. Ze zkratky anglických výrazů pro jeho oblíbený terč, tedy školy a letecké společnosti, vznikla jeho přezdívka: University and Airline bomber, tedy Unabomber.

FBI se při pátrání po něm dlouho neměla čeho chytit. „Byli jsme celkem přesvědčení, že byl vychován v Chicagu a později žil někde v oblastech Salt Lake City a San Francisco, což se ukázalo jako pravda, ale pokud jde o jeho povolání, tam jsme tápali. Zvažovaly se všechny možné teorie od leteckého mechanika až po vědce,“ uvádí FBI na svém webu v historickém materiálu věnovaném tomuto teroristovi.

Ani pohlaví Unabombera nebylo jisté: ačkoli se vyšetřovatelé domnívali, že to bude s největší pravděpodobností muž, prověřovali také několik podezřelých žen.

„Je to brácha Ted“

Velký zlom v případě nastal v roce 1995, kdy Kaczynski poslal policistům esej o 35 tisících slovech, v nichž se snažil vysvětlit své motivy a svůj pohled na „neduhy moderní společnosti“. Šéf FBI Louis Freeh i nejvyšší státní zástupkyně Janet Renová dali na doporučení vyšetřovacího týmu a dopis zveřejnili. Doufali, že někdo ze čtenářů dokáže autora identifikovat.

To se nakonec ukázalo jako správný tah. I když otištění eseje v celostátních denících The Washington Post a The New York Times přineslo doslova tisíce tipů, jež nikam nevedly, jeden byl správný. Nebylo divu – poslal ho totiž jeho vlastní bratr David Kaczynski.

Ten policii informoval o svém „problémovém bráchovi Tedovi“, jenž vyrůstal v Chicagu, učil na Kalifornské univerzitě v Berkeley, kde byly umístěny dvě z Unabomberových bomb, žil nějaký čas v Salt Lake City a nakonec se trvale usadil v lesní chatě v horách Montany, kterou mu bratři pomohli postavit.

Všechno sedělo s tím, co se policistům podařilo o atentátníkovi zjistit. A co bylo vůbec nejdůležitější, David dodal policistům také dopisy a další dokumenty psané jeho bratrem. Po jejich analýze měli jasno.

Dne 3. dubna 1996 Unabombera konečně zatkli a pročesali jeho chatu. Kromě jeho osobního deníku, v němž na 40 000 ručně psaných stranách popisoval výrobu svých třaskavých zásilek, našli i jednu dokončenou bombu připravenou k odeslání.

V lednu 1998 byl Kaczynski odsouzen k doživotnímu pobytu v izolované cele ve věznici Supermax v Coloradu.