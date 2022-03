Námořnictvo Ruské federace mezitím pokračuje v blokádě ukrajinského pobřeží Azovského moře a podle Britů ostřeluje raketami cíle na pevnině. „Blokáda ukrajinského pobřeží pravděpodobně prohloubí humanitární krizi, protože zabrání přísunu základních potřeb pro civilní obyvatele,“ píše se v britské zprávě.

Ruský postup je podle britských i amerických zpravodajských služeb pomalý, respektive prakticky nulový. Ruská armáda se podle nich stále potýká se špatným zásobováním, překážkou je údajně také neschopnost letectva ovládnout vzdušný prostor nad Ukrajinou.

Oproti tomu ukrajinská armáda se ve svém pondělním hlášení chlubí několika úspěšnými údery na ruské cíle. Během neděle měla protivzdušná obrana sestřelit jedno letadlo, čtyři bezpilotní stroje a dvě rakety. Rusko podle Ukrajinců omezilo využití pilotovaných letadel a využívá více dronů.

Na území Doněcké a Luhanské oblasti byla podle ukrajinského generálního štábu v oblasti ovládané proruskými separatisty vyhlášena nucená mobilizace.

Situace v Mariupolu

Rusové v neděli večer vyzvali obránce Mariupolu, aby složili zbraně, a to do pondělního rána. To ukrajinská vicepremiérka Irina Vereščuková razantně odmítla. „O nějaké kapitulaci a skládání zbraní nemůže být řeč. Informovali jsme o tom ruskou stranu. ‚Místo toho, abyste plýtvali časem na psaní osmistránkového dokumentu, raději otevřete humanitární koridor,‘ odpověděla jsem jim,“ uvedla.

Ruské ministerstvo obrany podle americké CNN navrhlo v případě kapitulace Mariupolu dočasné příměří, které má začít v 7:30 SEČ. O půl hodiny později se pak měl otevřít humanitární koridor. „Všem, kteří složí zbraně, bude garantován bezpečný odchod z Mariupolu,“ napsala ruská státní agentura RIA Novosti.

Podle gubernátora Záporožské oblasti Oleksandra Starukhy však Rusové začali ostřelovat dvě desítky evakuačních autobusů, které mířily z Mariupolu. Ty se pod palbu údajně dostaly hned na dvou různých místech. Zraněny měly být i čtyři děti, tyto informace však nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

Podle místní vojenské posádky na město dopadají každých deset minut bomby. „Ruské námořnictvo útočí. Včera naši vojáci zničili čtyři tanky, stejně jako několik obrněnců a vojáků. Stále ale potřebujeme munici, protitankové zbraně a protivzdušné zbraně,“ uvedl Svjatoslav Palamar z Azovského regimentu, který Mariupol brání.

Boje napříč Ukrajinou

Kyjevskou čtvrtí Podilskyj v noci otřáslo několik silných explozí. Starosta města Vitalij Kličko na sociální síti Telegram uvedl, že výbuchy zasáhly několik domů a jedno nákupní centrum, kde propukl požár. Agentura AFP uvedla, že zahynulo nejméně šest lidí.

Dvě ruské rakety zasáhly podle šéfa místní vojenské správy Vitalyje Kovala výcvikové zařízení v Rovenské oblasti. „Podrobnosti zveřejníme později,“ uvedl Koval a doplnil, že na místě zasedla speciální komise.

Pobřeží nedaleko černomořského přístavu Oděsa se v pondělí stalo terčem útoku dvojice ruských lodí. Zničeno bylo údajně několik domů. „V pondělí se dvě nepřátelské lodě přiblížily na dosah přístavu v Oděse a začaly pálit. Dělostřelectvo je zahnalo pryč od pobřeží,“ uvedl mluvčí místní vojenské správy v Oděse Serhij Brečuk.

Guvernér Sumské oblasti Dmytro Žyvytskyj v pondělí ráno na sociálních sítích varoval, že z chemičky poškozené při ruském bombardování uniká velké množství amoniaku, který kontaminoval území v okruhu zhruba 2,5 kilometru od zařízení. „V ohrožení je vesnice Novoselycija, město Sumy je vzhledem ke směru větru nejspíš v bezpečí,“ uvedl. Později ale jeho úřad uvedl, že se nebezpečí podařilo odvrátit.

Ostřelování ruskou armádou čelí také města Černihiv či Žytomyr. V Černihivu podle deníku Ukrajinská Pravda v neděli zahynuli nejméně dva lidé, jejichž automobil zasáhl jeden z projektilů. V Žytomyru byli podle tamních bezpečnostních složek zraněni nejméně tři lidé a poškozeno 13 budov.

Kyjevská radnice vyhlásila kvůli válečné situaci 35hodinový zákaz vycházení, který začne platit v pondělí v 19 hodin SEČ a potrvá až do středečního rána. Obchody, lékárny nebo třeba čerpací stanice zůstanou uzavřené. „Každý, kdo bude v ulicích města bez zvláštního povolení, nebo nebude právě na cestě do krytu, bude považován za nepřítele,“ varují úřady.

Ruští vojáci měli rozehnat demonstraci v Chersonu střelbou a za pomoci zábleskových a ohlušujících granátů. Uvedla to ukrajinská média s odvoláním na očité svědky. Hlášeni jsou ranění. Podle polského serveru Onet, který se odvolává na neoficiální informace ze sociálních sítí, utrpěli zranění dva demonstranti.